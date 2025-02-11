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БРИКС обогатился с вхождением Индонезии в объединение, заявил посол

БРИКС обогатился с вхождением Индонезии в объединение, заявил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ

БРИКС обогатился с вхождением Индонезии в объединение, заявил посол

БРИКС серьезно обогатился с вхождением Индонезии в объединение в начале 2025 года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:35+0300

2025-02-11T07:35+0300

2025-02-11T07:35+0300

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ДЖАКАРТА, 11 фев - ПРАЙМ. БРИКС серьезно обогатился с вхождением Индонезии в объединение в начале 2025 года, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. В феврале Князев прибыл в Джакарту с рабочим визитом, посвященным интеграции Индонезии в процессы БРИКС. По просьбе индонезийских коллег российская делегация подробно рассказала, как работает БРИКС, какие есть направления сотрудничества и механизмы взаимодействия. К брифингу присоединился замминистра иностранных дел Индонезии, а также представители более 40 индонезийских ведомств и организаций. Су-шерпа РФ в БРИКС отметил, что Индонезия является одним из видных лидеров среди государств Глобального Юга и Востока. "Мы видим, какое большое внимание индонезийские друзья уделяют задаче по интеграции в БРИКС, они подошли к этой работе очень организованно. Поэтому я думаю, что БРИКС очень серьезно обогатился с вхождением Индонезии в объединение. Рассчитываем, что и индонезийские партнеры в полной мере воспользуются теми возможностями, которые дает наше взаимодействие и сотрудничество в объединении для развития как связей с другими членами БРИКС, так и в нашем общем стремлении укрепить голос и позиции Глобального Юга в современных международных делах", - подчеркнул Князев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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