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Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ
Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ
Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T03:15+0300
2025-02-11T03:15+0300
2025-02-11T03:15+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
"Великобритания, как ожидается, не будет отвечать (на введение США новых пошлин - ред.) тем же... Правительство надеется договориться об исключении из пошлин и подождет деталей планов, прежде чем примет решение об ответных мерах", - пишет издание.
Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия.
Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
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Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Politico
Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ
Times: Британия надеется договориться с США об отмене пошлин на импорт стали и алюминия
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
"Великобритания, как ожидается, не будет отвечать (на введение США новых пошлин - ред.) тем же... Правительство надеется договориться об исключении из пошлин и подождет деталей планов, прежде чем примет решение об ответных мерах", - пишет издание.
Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия.
Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.