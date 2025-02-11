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Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ

Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Британия надеется договориться с США об ответных пошлинах, пишут СМИ

Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T03:15+0300

2025-02-11T03:15+0300

2025-02-11T03:15+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Великобритания, как ожидается, не будет отвечать (на введение США новых пошлин - ред.) тем же... Правительство надеется договориться об исключении из пошлин и подождет деталей планов, прежде чем примет решение об ответных мерах", - пишет издание. Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.

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мировая экономика, сша, великобритания, вашингтон, дональд трамп, politico