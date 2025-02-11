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Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты - 11.02.2025, ПРАЙМ

Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 399 миллиардов рублей, или на... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:32+0300

2025-02-11T10:32+0300

2025-02-11T10:32+0300

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финансы

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 399 миллиардов рублей, или на 6,8% от годового плана за 2025 год, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей, или 6,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 февраля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 13,8%, "Эффективная транспортная система" – 11,7%, и "Кадры" – 11,3%. За ними следуют нацпроекты "Семья" – 9,3%, "Инфраструктура для жизни" – 4,2%, "Экологическое благополучие" – 3,7%, "Молодежь и дети" – 1,9%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 1,6%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 1,3%, "Новые технологии сбережения здоровья" – 1,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" – 0,9%, "Международная кооперация и экспорт" – 0,3%, "Беспилотные авиационные системы" – 0,3%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока нулевой. Среди них - "Туризм и гостеприимство", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

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финансы, минфин