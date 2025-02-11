Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/byudzhet-854836105.html
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты - 11.02.2025, ПРАЙМ
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 399 миллиардов рублей, или на... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:32+0300
2025-02-11T10:32+0300
экономика
финансы
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 399 миллиардов рублей, или на 6,8% от годового плана за 2025 год, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей, или 6,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 февраля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 13,8%, "Эффективная транспортная система" – 11,7%, и "Кадры" – 11,3%. За ними следуют нацпроекты "Семья" – 9,3%, "Инфраструктура для жизни" – 4,2%, "Экологическое благополучие" – 3,7%, "Молодежь и дети" – 1,9%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 1,6%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 1,3%, "Новые технологии сбережения здоровья" – 1,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" – 0,9%, "Международная кооперация и экспорт" – 0,3%, "Беспилотные авиационные системы" – 0,3%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока нулевой. Среди них - "Туризм и гостеприимство", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
https://1prime.ru/20250210/fas-854803487.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, минфин
Экономика, Финансы, Минфин
10:32 11.02.2025
 
Минфин отчитался об исполнении расходов бюджета России на нацпроекты

Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 6,8% от плана

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 399 миллиардов рублей, или на 6,8% от годового плана за 2025 год, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей, или 6,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 февраля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 13,8%, "Эффективная транспортная система" – 11,7%, и "Кадры" – 11,3%.
За ними следуют нацпроекты "Семья" – 9,3%, "Инфраструктура для жизни" – 4,2%, "Экологическое благополучие" – 3,7%, "Молодежь и дети" – 1,9%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 1,6%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 1,3%, "Новые технологии сбережения здоровья" – 1,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" – 0,9%, "Международная кооперация и экспорт" – 0,3%, "Беспилотные авиационные системы" – 0,3%.
Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока нулевой. Среди них - "Туризм и гостеприимство", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта "Образование"
Вчера, 10:19
 
ЭкономикаФинансыМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала