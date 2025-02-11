Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/byudzhet-854844996.html
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT - 11.02.2025, ПРАЙМ
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT
Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:35+0300
2025-02-11T14:35+0300
экономика
ес
финансы
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение план бюджета. "Брюссель готовит радикальные перемены в следующем общем бюджете…, планируя объединить десятки программ расходов в фонды, которые дадут европейским столицам больше полномочий по расходованию средств… Комиссия выразила желание коренным образом изменить структуру бюджета, объединив более 50 "громоздких" программ бюджетных расходов в три основных фонда, которые обеспечивают большую "гибкость"…", - передает издание. Общая сумма многолетнего бюджета пока не называется, однако очевидно, что Еврокомиссия в данном документе пытается обосновать "самый масштабный в истории" пересмотр механизма распределения средств. В рамках "упрощенного" бюджета Еврокомиссия будет согласовывать отдельный план для каждой страны с учетом ключевых реформ и инвестиций. Фактически это даст правительствам государств-членов большую свободу действий в принятии решений по различным проектам, в том числе тем, что традиционно согласовывались с Брюсселем на уровне местных органов власти. Ранее правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.
https://1prime.ru/20250203/ukraina-854635745.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fb190ae1293b19a0649311e8138e36ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, финансы, financial times
Экономика, ЕС, Финансы, Financial Times
14:35 11.02.2025
 
ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT

Financial Times: ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение план бюджета.
"Брюссель готовит радикальные перемены в следующем общем бюджете…, планируя объединить десятки программ расходов в фонды, которые дадут европейским столицам больше полномочий по расходованию средств… Комиссия выразила желание коренным образом изменить структуру бюджета, объединив более 50 "громоздких" программ бюджетных расходов в три основных фонда, которые обеспечивают большую "гибкость"…", - передает издание.
Общая сумма многолетнего бюджета пока не называется, однако очевидно, что Еврокомиссия в данном документе пытается обосновать "самый масштабный в истории" пересмотр механизма распределения средств.
В рамках "упрощенного" бюджета Еврокомиссия будет согласовывать отдельный план для каждой страны с учетом ключевых реформ и инвестиций. Фактически это даст правительствам государств-членов большую свободу действий в принятии решений по различным проектам, в том числе тем, что традиционно согласовывались с Брюсселем на уровне местных органов власти.
Ранее правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.
Флаги Украины, ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
"Скорее!" Заявление Зеленского вызвало неожиданную реакцию в Евросоюзе
3 февраля, 16:08
 
ЭкономикаЕСФинансыFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала