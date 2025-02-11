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ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT

ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT - 11.02.2025, ПРАЙМ

ЕС планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, пишет FT

Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:35+0300

2025-02-11T14:35+0300

2025-02-11T14:35+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение план бюджета. "Брюссель готовит радикальные перемены в следующем общем бюджете…, планируя объединить десятки программ расходов в фонды, которые дадут европейским столицам больше полномочий по расходованию средств… Комиссия выразила желание коренным образом изменить структуру бюджета, объединив более 50 "громоздких" программ бюджетных расходов в три основных фонда, которые обеспечивают большую "гибкость"…", - передает издание. Общая сумма многолетнего бюджета пока не называется, однако очевидно, что Еврокомиссия в данном документе пытается обосновать "самый масштабный в истории" пересмотр механизма распределения средств. В рамках "упрощенного" бюджета Еврокомиссия будет согласовывать отдельный план для каждой страны с учетом ключевых реформ и инвестиций. Фактически это даст правительствам государств-членов большую свободу действий в принятии решений по различным проектам, в том числе тем, что традиционно согласовывались с Брюсселем на уровне местных органов власти. Ранее правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.

https://1prime.ru/20250203/ukraina-854635745.html

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ес, финансы, financial times