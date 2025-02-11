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В Чехии надеются, что конфликт на Украине закончится до декабря

В Чехии надеются, что конфликт на Украине закончится до декабря - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Чехии надеются, что конфликт на Украине закончится до декабря

Лидер ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер страны Андрей Бабиш выразил надежду, что конфликт на Украине... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T02:02+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лидер ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), экс-премьер страны Андрей Бабиш выразил надежду, что конфликт на Украине закончится задолго до декабря этого года, когда в Чехии может быть сформировано новое правительство, об этом он заявил в понедельник в интервью изданию Deník. "Если избиратели отдадут нам на сентябрьских выборах в парламент свои голоса и мы придем к власти в стране, то мы в декабре будем формировать новое правительство, а война на Украине к тому времени давно закончится. Президент (США Дональд - ред.) Трамп пообещал немедленно положить войне конец. Он даже заявил, что хочет получить полезные ископаемые Украины в обмен на помощь ей", - сказал Бабиш. При этом он признал, что "пока этого не происходит". "К сожалению, Украина находится в глубоком упадке, там погибли десятки тысяч людей, каждая война ужасна, и чем скорее она закончится, тем лучше", - добавил экс-президент Чехии. Модератор спросил у Бабиша об его отношении к так называемой "чешской инициативе по боеприпасам" для ВСУ, поскольку заместитель Бабиша в движении ANO Карел Гавличек недавно заявил, что ANO после прихода к власти может прекратить эту инициативу. "Я раскритиковал инициативу по боеприпасам, потому что не вижу причин, по которым торговец из страны-члена НАТО мог бы продавать Украине старые, заплесневелые, возможно, еще советские боеприпасы. Почему нельзя было сделать это напрямую? Но я считаю, что это бессмысленный спор", - ответил Бабиш. Согласно результатам последних социологических исследований, возглавляемое экс-премьером Бабишем оппозиционное центристское движение ANO может получить на парламентских выборах в сентябре этого года около 35-36% голосов избирателей и самостоятельно или в партнерстве с одной из небольших партий схожей направленности составить новое правительство страны. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Соединенных Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В Кремле не раз подчеркивали, что переговоры являются предпочтительным путем достижения целей РФ, но, пока киевский режим отказывается от диалога, СВО будет продолжаться. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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общество , мировая экономика, украина, сша, рф, дмитрий песков, владимир путин, нато, всу