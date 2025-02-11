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В саратовском Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В саратовском Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада
В саратовском Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада - 11.02.2025, ПРАЙМ
В саратовском Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада
Чиновникам администрации Балаковского района Саратовской области увеличены ежемесячные надбавки, максимальная из которых в размере 400% предусмотрена для... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T21:25+0300
2025-02-11T21:27+0300
чиновники
надбавки
саратовская область
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САРАТОВ, 11 фев - ПРАЙМ. Чиновникам администрации Балаковского района Саратовской области увеличены ежемесячные надбавки, максимальная из которых в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре мэрии, сообщили в районной администрации. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов. "Максимальная надбавка в размере 400%, установленная решением собрания БМР (Балаковского муниципального района), предусмотрена только первому заместителю главы. Такой должности в структуре администрации нет. Отметим, что надбавка предусмотрена к окладу, а не к заработной плате", - говорится в сообщении районной администрации в комментарии к сообщению в Telegram-канале главы района. Сам глава района Сергей Барулин в Telegram-канале пояснил, что в декабре районными депутатами было принято решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации. "В администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке особенно на фоне крупных промышленных предприятий нашего города, где средние зарплаты на порядок выше. Более того, зарплата сотрудников администрации Балаковского района не повышалась с 2016 года. Проводилась только ежегодная индексация, которая в среднем составляла 3-4%. Сохранение квалифицированных и привлечение новых кадров в органы местного самоуправления необходимо для реализации различных решений по развитию нашего города. Сделать это, когда специалисты уходят работать в другие структуры, где им предлагают условия намного лучше, невозможно. При этом напомню, что средняя зарплата в Балаково самая большая в регионе", - написал он. Барулин подчеркнул, что считает решение депутатов правильным. "Чтобы внести ясность приведу несколько примеров, как изменится зарплата. Если до повышения оклад ведущего специалиста составлял 7617 рублей, то после повышения будет 11248 рублей. В случае с консультантом оклад до повышения составлял 9353 рубля, после - 13453 рубля. У начальников отдела оклад был 10288 рублей, станет 14672 рубля", - добавил чиновник.
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чиновники, надбавки, саратовская область
чиновники, надбавки, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21:25 11.02.2025 (обновлено: 21:27 11.02.2025)
 
В саратовском Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада

Власти саратовского Балаково объяснили надбавки чиновникам до 400% от оклада

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк%Чиновники
%Чиновники - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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САРАТОВ, 11 фев - ПРАЙМ. Чиновникам администрации Балаковского района Саратовской области увеличены ежемесячные надбавки, максимальная из которых в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре мэрии, сообщили в районной администрации.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов.
"Максимальная надбавка в размере 400%, установленная решением собрания БМР (Балаковского муниципального района), предусмотрена только первому заместителю главы. Такой должности в структуре администрации нет. Отметим, что надбавка предусмотрена к окладу, а не к заработной плате", - говорится в сообщении районной администрации в комментарии к сообщению в Telegram-канале главы района.
Сам глава района Сергей Барулин в Telegram-канале пояснил, что в декабре районными депутатами было принято решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации.
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"В администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке особенно на фоне крупных промышленных предприятий нашего города, где средние зарплаты на порядок выше. Более того, зарплата сотрудников администрации Балаковского района не повышалась с 2016 года. Проводилась только ежегодная индексация, которая в среднем составляла 3-4%. Сохранение квалифицированных и привлечение новых кадров в органы местного самоуправления необходимо для реализации различных решений по развитию нашего города. Сделать это, когда специалисты уходят работать в другие структуры, где им предлагают условия намного лучше, невозможно. При этом напомню, что средняя зарплата в Балаково самая большая в регионе", - написал он.
Барулин подчеркнул, что считает решение депутатов правильным. "Чтобы внести ясность приведу несколько примеров, как изменится зарплата. Если до повышения оклад ведущего специалиста составлял 7617 рублей, то после повышения будет 11248 рублей. В случае с консультантом оклад до повышения составлял 9353 рубля, после - 13453 рубля. У начальников отдела оклад был 10288 рублей, станет 14672 рубля", - добавил чиновник.
 
чиновникинадбавкиСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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