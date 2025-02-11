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Минфин отметил рост нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России

Минфин отметил рост нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России - 11.02.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил рост нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе 2025 года выросли на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 789 миллиардов рублей,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:18+0300

2025-02-11T12:18+0300

2025-02-11T12:20+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе 2025 года выросли на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 789 миллиардов рублей, ненефтегазовые - на 9,3%, до 1,882 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ."Нефтегазовые доходы составили 789 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в материалах на сайте ведомства."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1 882 млрд рублей (+9,3% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Незначительное снижение поступлений НДС в январе связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений", - отмечается в материалах.Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, отмечается в сообщении."По итогам января 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1 706 млрд рублей, что на -1 582 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах на сайте министерства."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2025 года составил 2 671 млрд рублей, что на 11,4% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+9% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечается в материалах."По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января 2025 года составил 4 377 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 73,6% г/г", - говорится там.Ускорение финансирования расходов в январе 2025 года, как и в начале 2023-2024 годов, в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, отметили в Минфине. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов, добавили там.

https://1prime.ru/20250211/byudzhet-854836105.html

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россия, минфин