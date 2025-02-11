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Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере креативной экономики

Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере креативной экономики - 11.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере креативной экономики

Российское Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Агентство креативной экономики Таиланда подписали в Бангкоке меморандум о... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:03+0300

2025-02-11T14:03+0300

2025-02-11T14:03+0300

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таиланд

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БАНГКОК, 11 фев – ПРАЙМ. Российское Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Агентство креативной экономики Таиланда подписали в Бангкоке меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере креативной экономики, сообщила российским журналистам во вторник директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. "Мы подписали вчера меморандум с нашими коллегами, Агентством креативной экономики Таиланда (общественная организация – ред.), и планируем разработать в ближайшее время совместную программу по направлениям, которые связаны с развитием креативных индустрий", - сообщила она. Помимо подписания меморандума, в программу визита делегации АСИ в Таиланд входят и многочисленные встречи с другими организациями страны, связанными с креативной экономикой, добавила Черкес-заде. "Направлений очень много, потому что в креативную экономику входит как минимум 16 направлений: это все, что связано с индустрией контента, кино, игры, анимация, музыка, современная музыка, вся часть, связанная с дизайном и урбанистикой, архитектурой, индустрия моды", - рассказала глава делегации, добавив, что все эти направления могут активно развиваться совместно. Она отметила, что в потенциальную сферу сотрудничества также входит все, что связано с индустрией маркетинга, коммуникаций и IT. "Поэтому результатом нашей сессии (с Агентством креативной экономики Таиланда – ред.) и нашего обмена идеями стало то, что, во-первых, у нас есть клуб продюсеров, в котором мы лидируем как центр развития креативной экономики, и мы очень хотим и активно лоббируем этот проект как международный, и наши продюсеры активно тут бывают", - рассказала Черкес-заде. По ее словам, большое количество представителей российского креативного бизнеса проводит зимой некоторое время в Таиланде, и поэтому деловые контакты "случаются сами собой". "Нам их нужно всячески поддерживать, уже просто на другом уровне. Это специалисты по компьютерной графике, по анимации, по цифровому дизайну, это разработчики мобильных приложений. То есть на самом деле это очень широкий спектр, и поэтому в первую очередь мы предполагаем создание площадок для того, чтобы наши продюсеры могли делать проекты вместе", - сказала она. Во-вторых, продолжила директор Центра развития креативной экономики АСИ, Таиланд, безусловно, является одной из ключевых точек, хабов для выхода на глобальные рынки, в том числе на азиатский регион, поэтому опыт коллег и создание совместных продуктов, в первую очередь в области анимации, кино и так далее, потенциально могут иметь выход и на другие рынки. "Ну и в-третьих, конечно, мы опираемся на силу России в области информационных технологий, а (таиландские – ред.) коллеги активно занимаются, в том числе, интеграцией технологий и в урбанизм, и в развитие городов, поэтому это тоже одно из направлений", - добавила она. Важное направление, по которому планируется сотрудничество с Таиландом, продолжила Черкес-заде, - это совместная поддержка и поощрение предпринимателей двух стран к совместным проектам. "Второе большое направление - это то, что в России мы внедряем в 50 регионах региональные стандарты по развитию креативных творческих индустрий. Многие российские регионы стали уже формировать специализации своих городов или своих регионов на отдельных индустриях", - сказала она. В качестве примера Черкес-заде привела Красноярск, который активно реализует себя в гастрономии и промышленном дизайне, и Екатеринбург, где созданы уже больше 120 известных брендов в сфере моды. "В Таиланде активно развивается программа креативных городов, восемь городов имеют свои специализации, и здесь тоже есть возможность взаимодействия уровня региона с регионом. Мы надеемся такую программу сейчас тоже запустить", - сказала глава делегации АСИ. По ее словам, в сентябре в Санкт-Петербурге планируется провести первую международную конференцию по креативной экономике. "Мы сейчас делаем первую международную конференцию по креативной экономике, она пройдёт в Санкт-Петербурге, и ждём делегацию из Таиланда с продюсерами и с коллегами в рамках этого мероприятия. Надеемся там тоже сделать парочку больших классных круглых столов, это бизнес-мероприятие в первую очередь. То есть мы со стороны государства будем это всё поддерживать, но наша главная задача, чтобы предприниматели встретились. Мы планируем провести конференцию в сентябре в Санкт-Петербурге", - рассказала Черкес-заде.

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бизнес, туризм, таиланд