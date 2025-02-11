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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников с помощью ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников с помощью ИИ
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников с помощью ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников с помощью ИИ
Цифровая грамотность и критическое мышление позволят пользователям защитить себя от мошенников, которые используют искусственный интеллект - например, для... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T05:27+0300
2025-02-11T05:27+0300
технологии
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854830140.jpg?1739240879
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цифровая грамотность и критическое мышление позволят пользователям защитить себя от мошенников, которые используют искусственный интеллект - например, для создания фейковых видео и аудиозаписей, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода Безопасности" Константин Горбунов. "В популяризации использования ИИ-технологий есть и обратная сторона медали. К примеру, они могут использоваться для создания заведомо ложного контента: от фальшивых новостей до фейковых видео и аудиозаписей, известных также как дипфейки. Такие технологии могут обмануть даже опытных пользователей, ведь уже сейчас довольно сложно отличить "творчество" современных нейронных сетей от оригинальных материалов. Для того, чтобы минимизировать риск быть обманутым мошенниками, вооруженными ИИ, важно развивать цифровую грамотность и критическое мышление", - сказал Горбунов. Эксперт советует прежде всего проверять новости и информацию, которые вызывают шок-эффект, с помощью официальных медиа или платформ для фактчекинга. Также стоит внимательнее относится к деталям: например, насторожиться, получив аудиосообщение от знакомого, с которым общаетесь только текстом. Можно убедиться в "реальности" своего собеседника в другом мессенджере или через звонок. "Контролируйте время, проводимое у экрана монитора. Рекомендательные системы, основанные на технологиях машинного обучения, полезны для поиска релевантного контента, но чем чаще вы находитесь в информационном потоке, тем больше они включаются в работу, за счет чего будет расти количество предложенных к ознакомлению материалов", - отметил Горбунов. По его словам, полезным будет использование инструментов для фильтрации контента, а также функция родительского контроля. Они позволяют выбирать предпочитаемые источники информации и исключать нежелательные. Кроме того, важно объяснить близким, особенно детям и пожилым, почему необходимо проверять информацию, которую они находят в интернете, и соблюдать правила "кибергигиены". Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2025 году он приходится на 11 февраля. Мероприятие стартовало в 2004 году в рамках первого плана действий по обеспечению безопасного интернета как инициатива проекта Европейского Союза SafeBorders. В России День безопасного интернета впервые был проведен в 2005 году.
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192
40
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва
Технологии, Общество , МОСКВА
05:27 11.02.2025
 
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников с помощью ИИ

Эксперт Горбунов: цифровая грамотность защитит от мошенников, использующих ИИ

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цифровая грамотность и критическое мышление позволят пользователям защитить себя от мошенников, которые используют искусственный интеллект - например, для создания фейковых видео и аудиозаписей, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода Безопасности" Константин Горбунов.
"В популяризации использования ИИ-технологий есть и обратная сторона медали. К примеру, они могут использоваться для создания заведомо ложного контента: от фальшивых новостей до фейковых видео и аудиозаписей, известных также как дипфейки. Такие технологии могут обмануть даже опытных пользователей, ведь уже сейчас довольно сложно отличить "творчество" современных нейронных сетей от оригинальных материалов. Для того, чтобы минимизировать риск быть обманутым мошенниками, вооруженными ИИ, важно развивать цифровую грамотность и критическое мышление", - сказал Горбунов.
Эксперт советует прежде всего проверять новости и информацию, которые вызывают шок-эффект, с помощью официальных медиа или платформ для фактчекинга. Также стоит внимательнее относится к деталям: например, насторожиться, получив аудиосообщение от знакомого, с которым общаетесь только текстом. Можно убедиться в "реальности" своего собеседника в другом мессенджере или через звонок.
"Контролируйте время, проводимое у экрана монитора. Рекомендательные системы, основанные на технологиях машинного обучения, полезны для поиска релевантного контента, но чем чаще вы находитесь в информационном потоке, тем больше они включаются в работу, за счет чего будет расти количество предложенных к ознакомлению материалов", - отметил Горбунов.
По его словам, полезным будет использование инструментов для фильтрации контента, а также функция родительского контроля. Они позволяют выбирать предпочитаемые источники информации и исключать нежелательные. Кроме того, важно объяснить близким, особенно детям и пожилым, почему необходимо проверять информацию, которую они находят в интернете, и соблюдать правила "кибергигиены".
Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2025 году он приходится на 11 февраля. Мероприятие стартовало в 2004 году в рамках первого плана действий по обеспечению безопасного интернета как инициатива проекта Европейского Союза SafeBorders. В России День безопасного интернета впервые был проведен в 2005 году.
 
ТехнологииОбществоМОСКВА
 
 
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