https://1prime.ru/20250211/ekspert-854830320.html
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 11.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T05:46+0300
2025-02-11T05:46+0300
2025-02-11T05:46+0300
энергетика
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует возможность создания новых конфликтных зон, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Газета New York Post ранее утверждала, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация.
"Украинский вопрос будет лишь одним из пунктов повестки дня вероятной встречи. Вопрос Молдовы, а следовательно, и будущего этого региона после энергетического кризиса в Приднестровье, вызвал серьезное обсуждение и будет включен в повестку. Другим важным вопросом является будущее Грузии и совместное использование проектов логистических линий в регионе. Таким образом, мы вступаем в период, когда архитектура европейской безопасности перестраивается и некоторые замороженные проблемы решаются, но при этом будут возникать новые конфликтные зоны", - считает собеседник агентства.
По его словам, неофициальным, неразглашенным итогом переговоров лидеров РФ и США может стать своего рода "соглашение, в котором будут разделены политические сферы влияния великих держав, а также перераспределены энергетические и логистические линии".
"Судя по всему, это вероятное соглашение снизит политическое влияние Европейского Союза на Кавказе и в Центральной Азии", - резюмировал Энгин Озер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков ранее заявлял, что власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, New York Post
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Эксперт Озер: встреча Путина и Трампа может начать перестройку европейской безопасности
АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует возможность создания новых конфликтных зон, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Газета New York Post ранее утверждала, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация.
"Украинский вопрос будет лишь одним из пунктов повестки дня вероятной встречи. Вопрос Молдовы, а следовательно, и будущего этого региона после энергетического кризиса в Приднестровье, вызвал серьезное обсуждение и будет включен в повестку. Другим важным вопросом является будущее Грузии и совместное использование проектов логистических линий в регионе. Таким образом, мы вступаем в период, когда архитектура европейской безопасности перестраивается и некоторые замороженные проблемы решаются, но при этом будут возникать новые конфликтные зоны", - считает собеседник агентства.
По его словам, неофициальным, неразглашенным итогом переговоров лидеров РФ и США может стать своего рода "соглашение, в котором будут разделены политические сферы влияния великих держав, а также перераспределены энергетические и логистические линии".
"Судя по всему, это вероятное соглашение снизит политическое влияние Европейского Союза на Кавказе и в Центральной Азии", - резюмировал Энгин Озер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков ранее заявлял, что власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.