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Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 11.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T05:46+0300
2025-02-11T05:46+0300
энергетика
экономика
россия
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сша
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дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
new york post
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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует возможность создания новых конфликтных зон, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Газета New York Post ранее утверждала, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация. "Украинский вопрос будет лишь одним из пунктов повестки дня вероятной встречи. Вопрос Молдовы, а следовательно, и будущего этого региона после энергетического кризиса в Приднестровье, вызвал серьезное обсуждение и будет включен в повестку. Другим важным вопросом является будущее Грузии и совместное использование проектов логистических линий в регионе. Таким образом, мы вступаем в период, когда архитектура европейской безопасности перестраивается и некоторые замороженные проблемы решаются, но при этом будут возникать новые конфликтные зоны", - считает собеседник агентства. По его словам, неофициальным, неразглашенным итогом переговоров лидеров РФ и США может стать своего рода "соглашение, в котором будут разделены политические сферы влияния великих держав, а также перераспределены энергетические и логистические линии". "Судя по всему, это вероятное соглашение снизит политическое влияние Европейского Союза на Кавказе и в Центральной Азии", - резюмировал Энгин Озер. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков ранее заявлял, что власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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россия, рф, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, new york post
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, New York Post
05:46 11.02.2025
 
Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Эксперт Озер: встреча Путина и Трампа может начать перестройку европейской безопасности

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АНКАРА, 11 фев – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Вероятная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать началом перестройки архитектуры европейской безопасности, когда существует возможность создания новых конфликтных зон, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Газета New York Post ранее утверждала, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 февраля, что в Кремле проинформируют о предстоящих контактах между Россией и США, как только появится субстантивная информация.
"Украинский вопрос будет лишь одним из пунктов повестки дня вероятной встречи. Вопрос Молдовы, а следовательно, и будущего этого региона после энергетического кризиса в Приднестровье, вызвал серьезное обсуждение и будет включен в повестку. Другим важным вопросом является будущее Грузии и совместное использование проектов логистических линий в регионе. Таким образом, мы вступаем в период, когда архитектура европейской безопасности перестраивается и некоторые замороженные проблемы решаются, но при этом будут возникать новые конфликтные зоны", - считает собеседник агентства.
По его словам, неофициальным, неразглашенным итогом переговоров лидеров РФ и США может стать своего рода "соглашение, в котором будут разделены политические сферы влияния великих держав, а также перераспределены энергетические и логистические линии".
"Судя по всему, это вероятное соглашение снизит политическое влияние Европейского Союза на Кавказе и в Центральной Азии", - резюмировал Энгин Озер.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков ранее заявлял, что власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств. Позднее он отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковNew York Post
 
 
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