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Эксперты оценили рост продаж жилья в рассрочку

Эксперты оценили рост продаж жилья в рассрочку - 11.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили рост продаж жилья в рассрочку

Растущая доля покупок россиянами квартир в новостройках в рассрочку несет ряд рисков для покупателей и застройщиков, но ситуация изменится при снижении... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T03:18+0300

2025-02-11T03:18+0300

2025-02-11T03:18+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Растущая доля покупок россиянами квартир в новостройках в рассрочку несет ряд рисков для покупателей и застройщиков, но ситуация изменится при снижении ипотечных ставок, кроме того, сыграть позитивную роль могли бы альтернативные меры поддержки рынка первичного жилья, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Ранее РБК написал, что Банк России видит риски для покупателей и продавцов в растущих продажах первичного жилья в рассрочку, и что ЦБ готовится к регулированию таких сделок. Как рассказал изданию представитель регулятора, риски заключаются в скрытом росте долговой нагрузки покупателей, непрозрачности правил продажи объекта, ухудшение экономики проектов и кредитных рисках для застройщиков. "Покупатели могут переоценить свои реальные финансовые возможности, взяв на себя чрезмерную долговую нагрузку. Часть рассрочек подразумевает санкции за нарушение графика платежей, вплоть до расторжения договора рассрочки с удержанием комиссии с покупателя. При этом у покупателей нет гарантии по переходу на ипотеку и одобрение заявки после завершения периода рассрочки", - рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор компании "Этажи" Регина Дыдалина. Если же в итоге будет расторгнут договор на покупку квартиры, у покупателя после удержания комиссии может уже не оказаться достаточной суммы для приобретения новой, например из-за роста цен на жилье, предупредил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. Для застройщиков же, по его словам, рассрочка снижает объем поступлений на счета эскроу, а значит растут ставки проектного финансирования. Кроме того, у девелоперы рискуют продать жилье закредитованному или неплатежеспособному клиенту, так как рассрочку оформляется без должного подтверждения дохода, отметил директор направления "Новостройки" агентства "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. "Механизм рассрочки предполагает поэтапную оплату стоимости квартиры. При этом граждане, как правило, переносят выплату большей части стоимости жилья к моменту ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом они откладывают основной платеж на два-три года, рассчитывая, что к тому времени ставки нормализуются, и они смогут взять ипотеку под этот платеж. Однако в случае, если такой сценарий, не будет реализован, и ипотека будет малодоступной, то застройщики могут столкнуться с заметными проблемами, связанными с расторжениями договоров и необходимостью погашать займы по проектному финансированию", - сказал Гольдберг. Рассрочка останется востребованным инструментом покупки жилья ровно до тех пор, пока ипотечные ставки остаются высокими, уверена глава отделения "В Новых Химках" агентства недвижимости "Миэль" Юлия Львович. С ней согласна и основательница агентства недвижимости "Бест-Новострой" и платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова, которая полагает, что рассрочки вряд ли исчезнут в ближайшее время, но после снижения ипотечных ставок их доля на рынке должна снизиться. До тех пор дополнительное регулирование со стороны ЦБ необходимо, как минимум для беспроблемного перехода на ипотеку, уверена Дыдалина. По ее мнению, нужно создать стандартизированный документ или оценочный отчет, где будут прописаны определенные пункты в договоре долевого участия с рассрочкой, включая возможность перейти на ипотеку без согласия на это застройщика. По словам же Кочеткова, ЦБ следует не вводить регулирование рассрочки, а предложить рынку альтернативные меры поддержки, например по развитию лизинга недвижимости (долгосрочной аренды с правом выкупа).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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