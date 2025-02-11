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Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем
Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем - 11.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем
Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T04:45+0300
2025-02-11T04:45+0300
общество
москва
мтс
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там. А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее. Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки. Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там. Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество , москва, мтс
Общество , МОСКВА, МТС
04:45 11.02.2025
 
Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем

RED Security SOC: число фишинговых писем перед праздниками увеличивается на 20-30%

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС).
"Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там.
А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее.
Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки.
Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там.
Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.
 
ОбществоМОСКВАМТС
 
 
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