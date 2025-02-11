https://1prime.ru/20250211/eksperty-854829951.html

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем - 11.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от фишинговых писем

Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T04:45+0300

2025-02-11T04:45+0300

2025-02-11T04:45+0300

общество

москва

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829951.jpg?1739238344

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там. А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее. Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки. Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там. Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, мтс