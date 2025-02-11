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"Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы - 11.02.2025, ПРАЙМ
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"Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы
"Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы
Ситуация с оформлением шенгенских виз заметно улучшилась; чтобы быстро их получить туристам из России нужно заранее подать заявление и подготовить в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:32+0300
2025-02-11T07:32+0300
туризм
бизнес
италия
франция
испания
ес
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ситуация с оформлением шенгенских виз заметно улучшилась; чтобы быстро их получить туристам из России нужно заранее подать заявление и подготовить в соответствии с требованиями пакет необходимых документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс". Накануне в Ассоциации туроператоров России рассказали, что пока ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов нет, и ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная. Быстрее всего туристы оформляют визу в Италию, так, в визовом центре этой страны в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а визы выдают в основном за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. При этом во Францию и Испанию слоты нужно "ловить". "По решениям Италии, Франции и Испании аккредитация туроператоров приостановлена, поэтому туристам необходимо подавать документы самостоятельно. Сделать это можно через официальные сервисные центры, уполномоченные консульствами. Рекомендуем обращаться в визовый центр той страны, куда планируется ехать. Страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за 180 дней до предполагаемой поездки", - заявили в туроператоре. Там советуют подавать на шенген заблаговременно, учитывая максимальный срок рассмотрения документов на визы, установленный визовым кодексом в 45 дней. Согласно перечню документов, который необходим для получения шенгена, например в Италию, туристам по-прежнему нужно заполнить анкету, приложить фото, подтвердить занятость, финансовую гарантию, проживание, а также билет или бронь билета на самолет туда-обратно. Понадобится также медицинская страховка для стран шенгена, оплата консульского сбора в размере 90 евро на человека (9,1 тысячи рублей по текущему курсу) и 45 евро для детей до 6-11 лет (около 4,6 тысячи рублей) и паспорт с копиями. Российские туроператоры, в том числе "Русский Экспресс", в данное время оказывают в основном визовую поддержку на получение шенгена в Грецию и Венгрию, а также на кипрскую визу. "Так как сейчас низкий сезон, срок рассмотрения документов у Венгрии – три недели, Греции – до двух недель. Как правило, Греция и Венгрия выдают визы под сроки запрашиваемой поездки", - рассказали в компании. В свою очередь в сервисе Online Express (входит в "Русский Экспресс") фиксируют рост интереса россиян к поездкам в Европу на лето. Спрос на туры в Италию и Испанию вырос больше чем в пять раз за год, а в Грецию - вдвое. Интерес к Франции и Венгрии - на уровне прошлого года. По данным сервиса, Италия занимает второе место среди всех заявок на лето, уступая только Турции. На нее приходится 10%. Франция - на четвертом месте с долей в 6%, Испания - на пятом (4,5%). О том, что россиянам за последние три года стало проще открыть шенгенскую визу, сообщал журналистам ранее в феврале и гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. Он уточнял, что на это уходит две-три недели в низкий сезон. Поэтому стереотипы о том, что визу в ЕС получить сложно, уже изжили себя, подчеркивал он.
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
туризм, бизнес, италия, франция, испания, ес
Туризм, Бизнес, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС
07:32 11.02.2025
 
"Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы

Туроператор "Русский Экспресс" рассказал, как быстро получить шенгенские визы

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ситуация с оформлением шенгенских виз заметно улучшилась; чтобы быстро их получить туристам из России нужно заранее подать заявление и подготовить в соответствии с требованиями пакет необходимых документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс".
Накануне в Ассоциации туроператоров России рассказали, что пока ажиотажного спроса на Европу со стороны российских туристов нет, и ситуация с выдачей шенгенских виз спокойная. Быстрее всего туристы оформляют визу в Италию, так, в визовом центре этой страны в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а визы выдают в основном за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. При этом во Францию и Испанию слоты нужно "ловить".
"По решениям Италии, Франции и Испании аккредитация туроператоров приостановлена, поэтому туристам необходимо подавать документы самостоятельно. Сделать это можно через официальные сервисные центры, уполномоченные консульствами. Рекомендуем обращаться в визовый центр той страны, куда планируется ехать. Страны Шенгенского соглашения принимают к рассмотрению документы за 180 дней до предполагаемой поездки", - заявили в туроператоре.
Там советуют подавать на шенген заблаговременно, учитывая максимальный срок рассмотрения документов на визы, установленный визовым кодексом в 45 дней. Согласно перечню документов, который необходим для получения шенгена, например в Италию, туристам по-прежнему нужно заполнить анкету, приложить фото, подтвердить занятость, финансовую гарантию, проживание, а также билет или бронь билета на самолет туда-обратно. Понадобится также медицинская страховка для стран шенгена, оплата консульского сбора в размере 90 евро на человека (9,1 тысячи рублей по текущему курсу) и 45 евро для детей до 6-11 лет (около 4,6 тысячи рублей) и паспорт с копиями.
Российские туроператоры, в том числе "Русский Экспресс", в данное время оказывают в основном визовую поддержку на получение шенгена в Грецию и Венгрию, а также на кипрскую визу. "Так как сейчас низкий сезон, срок рассмотрения документов у Венгрии – три недели, Греции – до двух недель. Как правило, Греция и Венгрия выдают визы под сроки запрашиваемой поездки", - рассказали в компании.
В свою очередь в сервисе Online Express (входит в "Русский Экспресс") фиксируют рост интереса россиян к поездкам в Европу на лето. Спрос на туры в Италию и Испанию вырос больше чем в пять раз за год, а в Грецию - вдвое. Интерес к Франции и Венгрии - на уровне прошлого года. По данным сервиса, Италия занимает второе место среди всех заявок на лето, уступая только Турции. На нее приходится 10%. Франция - на четвертом месте с долей в 6%, Испания - на пятом (4,5%).
О том, что россиянам за последние три года стало проще открыть шенгенскую визу, сообщал журналистам ранее в феврале и гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. Он уточнял, что на это уходит две-три недели в низкий сезон. Поэтому стереотипы о том, что визу в ЕС получить сложно, уже изжили себя, подчеркивал он.
 
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