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Разбили энергоцепи: Прибалтика преодолела главную зависимость от России

Разбили энергоцепи: Прибалтика преодолела главную зависимость от России - 11.02.2025, ПРАЙМ

Разбили энергоцепи: Прибалтика преодолела главную зависимость от России

В минувшие выходные Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, дистанцировавшись таким образом от постсоветского пространства... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:05+0300

2025-02-11T13:05+0300

2025-02-11T13:05+0300

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ, Роман Серов. В минувшие выходные Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, дистанцировавшись таким образом от постсоветского пространства окончательно. На какую зависимость они променяли надежную топливную энергию из России и что теперь будет с ценами, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", - написал латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х.Многие ожидали, что процесс перехода будет сопровождаться перебоями в поставках электричества. Жители прибалтийских государств на всякий случай запаслись автономными генераторами едой и наличными. Но все прошло более или менее гладко, без значимых ЧП.Не простое кольцоТаким образом, многие даже не поняли, чего лишились. Дадим необходимые пояснения: БРЭЛЛ, названная по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) обеспечивала синхронный режим работы энергосистем, который позволял поддерживать единую частоту тока 50 Гц. Это единое энергетическое кольцо соседних государств, которые когда-то были одной страной, а четверть века назад договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.Но спустя еще несколько лет начались работы по его разрушению. Постепенно были установлены новые электропередачи между Прибалтикой, Швецией и Финляндией и получено добро на подключение к европейским энергосетям.Завершение многолетнего процесса Москва и Брюссель прокомментировали по-разному. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала его "свободой от угроз и шантажа". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что "свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. "Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов", - добавила она.Так или иначе, единое энергокольцо БРЭЛЛ разорвано. Энергосистемы России и Белоруссии продолжают совместную работу в штатном режиме. Энергосистема Калининградской области стала автономной. Суммарная мощность электростанций более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет наладить бесперебойное снабжение в любых обстоятельствах, заверили в Минэнерго РФ.Беды дистанцированияТаким образом, новый этап "интеграции" стран Балтии в ЕС можно считать успешно завершённым. Сам по себе этот факт не вызывает сколь-нибудь большого удивления. Прибалтийские республики, точнее их правительства, достаточно давно и системно выполняют все распоряжения, генерируемые в недрах Еврокомиссии и направленные на поступательное дистанцирование от России и Беларуси. Пусть даже и ценой дальнейшей деградации собственных экономик. Не станет исключением и этот кейс, уверен доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.Прибалтика – энергодефицитный регион. Он всегда зависел от импорта электричества в силу обособленности и скромных размеров. Там сеть собственных ТЭС, работающих на угле и газе, опять-таки импортных. Но этого недостаточно. "Суммарная потребность трёх государств -Эстония, Литва, Латвия составляет чуть более 27 миллиардов кВт·ч, тогда как производство только 18,5 миллиардов кВт·ч. Несложная арифметика показывает, что дефицит превышает 30%. Очевидно, что разрыв договора БРЭЛЛ не оставляет прибалтам иных альтернатив, кроме как импортировать недостающие объёмы с энергорынков ЕС", - говорит Максимов.Теперь страны Балтии получают энергию из соседних Польши, Швеции и Финляндии через подводные кабели – энергомосты. Такие соединения менее надежны, чем система БРЭЛЛ, которая давала возможность стабилизировать нагрузку и обеспечивать демпфер при пиковых значениях."Две линии есть между Эстонией и Финляндией, одна – между Швецией и Литвой, основной объем пойдет именно оттуда. Кроме того, в минувшие выходные поставки синхронизировались с континентальной Европой через Польшу", - рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Получается, что весь комплекс энергоснабжения стран Балтии будет полностью зависеть от смычки LitPol Link. Даже минимальный анализ показывает, что любые неполадки на этой линии способны создать критические проблемы для всей энергосистемы прибалтийских стран. Тем более, на востоке Польши, через который идет подключение, традиционно энергодефицит, так что больших поставок оттуда ждать не стоит. А если Брюссель продавит Польшу на отказ от угля, экспорт сократится еще больше.Важно и то, что из России по БРЭЛЛ поступала топливная энергия, количество которой всегда предсказуемо. Скандинавские страны получают энергию из ГЭС и ВИЭ, в случае засухи или безветрия цены там растут и экспорт прекращается, начинается импорт. Таким образом, страны Балтии теперь зависят от погоды в соседних государствах, говорит Юшков. И всем им придется потратить массу времени и денег, чтобы довести до совершенства надежность работы энергосистем.Тем более, никакой собственной выработки в общую систему Литва, Латвия и Эстония не добавят, а лишь повиснут мертвым грузом на европейской энергетике. Собственной генерации за годы независимости у стран Балтии больше не стало. Помимо отказа от Игналинской АЭС ради вступления в ЕС, они планомерно снижали выработку электроэнергии из других источников, а полноценного внедрения ВИЭ так и не случилось.Независимость по европейским ценамТаким образом Прибалтика променяла надежные и поставки из России и Белоруссии на непредсказуемые и ненадежные европейские. И это неминуемо отразится на ценах для конечных потребителей.Если раньше странам региона удавалось экономить до 20-30% именно за счет БРЭЛЛ, то сейчас, даже в первые дни после отключения ситуация кардинально изменилась. Средняя цена электроэнергии в Прибалтике на 10 февраля составила 146,8 евро за МВт-ч. Средняя цена за январь, до выхода из БРЭЛЛ, была 92 евро за МВт-ч. Рост, как видно, составил более 60%, говорит Максимов.Финальный расчет цен для их потребителей будет зависеть от достигнутых соглашений с европейскими странами-поставщиками. Но уже в 2025 году стоимость электроэнергии синхронизируется с европейской, точно так же, как и энергосистемы.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, литва, прибалтика, эстония, максим максимов, игорь юшков, урсула фон дер ляйен, ес, ек