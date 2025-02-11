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Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго

Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго - 11.02.2025, ПРАЙМ

Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго

Россия продолжит поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на внешнее давление, и будет искать баланс между продавцом и потребителем, чтобы цены... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:51+0300

2025-02-11T13:51+0300

2025-02-11T14:08+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на внешнее давление, и будет искать баланс между продавцом и потребителем, чтобы цены устраивали все стороны, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Мы прагматичны, мы ценим наши отношения и продолжим обеспечивать рынок. У нас есть экономически конкурентоспособные ресурсы, и независимо от давления мы продолжим быть на рынке. Мы стремимся к балансу между потребителями и производителями, чтобы мы давали рынку что он хочет, а рынок брал что ему нужно, и чтобы все решалось по цене, устраивающей все стороны", - сказал Сорокин, выступая на India Energy Week.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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