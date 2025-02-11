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Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго
Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго - 11.02.2025, ПРАЙМ
Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго
Россия продолжит поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на внешнее давление, и будет искать баланс между продавцом и потребителем, чтобы цены... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:51+0300
2025-02-11T14:08+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на внешнее давление, и будет искать баланс между продавцом и потребителем, чтобы цены устраивали все стороны, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Мы прагматичны, мы ценим наши отношения и продолжим обеспечивать рынок. У нас есть экономически конкурентоспособные ресурсы, и независимо от давления мы продолжим быть на рынке. Мы стремимся к балансу между потребителями и производителями, чтобы мы давали рынку что он хочет, а рынок брал что ему нужно, и чтобы все решалось по цене, устраивающей все стороны", - сказал Сорокин, выступая на India Energy Week.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
13:51 11.02.2025 (обновлено: 14:08 11.02.2025)
 
Россия будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, заявили в Минэнерго

Сорокин: РФ будет поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на давление

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять энергоресурсы на мировые рынки, несмотря на внешнее давление, и будет искать баланс между продавцом и потребителем, чтобы цены устраивали все стороны, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Мы прагматичны, мы ценим наши отношения и продолжим обеспечивать рынок. У нас есть экономически конкурентоспособные ресурсы, и независимо от давления мы продолжим быть на рынке. Мы стремимся к балансу между потребителями и производителями, чтобы мы давали рынку что он хочет, а рынок брал что ему нужно, и чтобы все решалось по цене, устраивающей все стороны", - сказал Сорокин, выступая на India Energy Week.
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