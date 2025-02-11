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В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США
В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США
Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:11+0300
2025-02-11T12:11+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR."После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - отмечается в заявлении.Новая военная база, названная Ридо, может вместить до 1000 человек и будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с планами НАТО. Эскадрон является разведывательным подразделением и будет участвовать в пехотных учениях на базе. В последние годы Россия заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ, а НАТО оправдывает это как "сдерживание российской агрессии".Ранее Россия выразила обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, утверждая, что не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
https://1prime.ru/20250130/nato-854548525.html
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россия, эстония, сша
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, США
12:11 11.02.2025
 
В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США

ERR: на эстонской базе у границы с Россией развернули подразделение армии США

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Оксана Джадан
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR.
"После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - отмечается в заявлении.
Новая военная база, названная Ридо, может вместить до 1000 человек и будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с планами НАТО. Эскадрон является разведывательным подразделением и будет участвовать в пехотных учениях на базе. В последние годы Россия заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ, а НАТО оправдывает это как "сдерживание российской агрессии".
Ранее Россия выразила обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, утверждая, что не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
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