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В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США

В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США

Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:11+0300

2025-02-11T12:11+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом говорится в сообщении телерадиовещательной компании ERR."После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - отмечается в заявлении.Новая военная база, названная Ридо, может вместить до 1000 человек и будет использоваться как пункт сбора для подготовки в соответствии с планами НАТО. Эскадрон является разведывательным подразделением и будет участвовать в пехотных учениях на базе. В последние годы Россия заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ, а НАТО оправдывает это как "сдерживание российской агрессии".Ранее Россия выразила обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, утверждая, что не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

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