Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/estoniya-854847890.html
В Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны
В Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны
Резервисты сил обороны Эстонии войдут в состав полицейского кризисного подразделения, которое будет содействовать правоохранителям в урегулировании внутренних... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:49+0300
2025-02-11T15:49+0300
эстония
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Резервисты сил обороны Эстонии войдут в состав полицейского кризисного подразделения, которое будет содействовать правоохранителям в урегулировании внутренних кризисных ситуаций, сообщает телерадиокомпания ERR. Отмечается, что сотни резервистов, которые прошли срочную службу в батальоне военной полиции, получат приглашение на недельные учебные сборы, они планируются в июне. "После прохождения дополнительной подготовки, организованной силами обороны и департаментом полиции и погранохраны (PPA), эти резервисты войдут в состав полицейского кризисного подразделения, задачей которого будет поддержка правоохранительных органов в урегулировании внутренних кризисных ситуаций ", - говорится в сообщении. Как сообщает ERR со ссылкой на эксперта по кризисной готовности в департаменте полиции и погранохраны Каспара Кыйва, "создание такого подразделения гарантирует полиции поддержку в кризисных или даже военных условиях". "Например, в условиях массового миграционного давления ресурсов одного лишь департамента полиции и погранохраны в долгосрочной перспективе может быть недостаточно для сдерживания наплыва мигрантов, охраны границы, защиты важных объектов и обеспечения общественного порядка", - приводит телерадиокомпания слова эксперта. Он подчеркнул, что создание кризисного подразделения – это часть комплексной системы гособороны, повышающей устойчивость и готовность Эстонии к кризисным ситуация. Отмечается, что основной состав подразделения будет сформирован из резервистов, прошедших обучение в военной полиции. Кроме того, в ряды кризисного подразделения смогут вступить помощники полицейских после соответствующей дополнительной подготовки. В случае необходимости подразделение будет мобилизовано по решению правительства, а его руководство, размещение и задачи будет определять полиция в зависимости от конкретной кризисной ситуации. Уточняется, что укомплектуется структура полностью к концу 2027 года, в его составе будет одна тысяча специалистов с особой подготовкой и спецснаряжением, а в течение следующих трех лет планируется провести несколько учебных сборов для новых резервистов.
https://1prime.ru/20250211/estoniya-854840259.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, общество
ЭСТОНИЯ, Общество
15:49 11.02.2025
 
В Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны

ERR: в Эстонии сформируют кризисное подразделение из резервистов сил обороны

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Резервисты сил обороны Эстонии войдут в состав полицейского кризисного подразделения, которое будет содействовать правоохранителям в урегулировании внутренних кризисных ситуаций, сообщает телерадиокомпания ERR.
Отмечается, что сотни резервистов, которые прошли срочную службу в батальоне военной полиции, получат приглашение на недельные учебные сборы, они планируются в июне.
"После прохождения дополнительной подготовки, организованной силами обороны и департаментом полиции и погранохраны (PPA), эти резервисты войдут в состав полицейского кризисного подразделения, задачей которого будет поддержка правоохранительных органов в урегулировании внутренних кризисных ситуаций ", - говорится в сообщении.
Как сообщает ERR со ссылкой на эксперта по кризисной готовности в департаменте полиции и погранохраны Каспара Кыйва, "создание такого подразделения гарантирует полиции поддержку в кризисных или даже военных условиях".
"Например, в условиях массового миграционного давления ресурсов одного лишь департамента полиции и погранохраны в долгосрочной перспективе может быть недостаточно для сдерживания наплыва мигрантов, охраны границы, защиты важных объектов и обеспечения общественного порядка", - приводит телерадиокомпания слова эксперта.
Он подчеркнул, что создание кризисного подразделения – это часть комплексной системы гособороны, повышающей устойчивость и готовность Эстонии к кризисным ситуация.
Отмечается, что основной состав подразделения будет сформирован из резервистов, прошедших обучение в военной полиции. Кроме того, в ряды кризисного подразделения смогут вступить помощники полицейских после соответствующей дополнительной подготовки. В случае необходимости подразделение будет мобилизовано по решению правительства, а его руководство, размещение и задачи будет определять полиция в зависимости от конкретной кризисной ситуации.
Уточняется, что укомплектуется структура полностью к концу 2027 года, в его составе будет одна тысяча специалистов с особой подготовкой и спецснаряжением, а в течение следующих трех лет планируется провести несколько учебных сборов для новых резервистов.
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
В Эстонии на базе у границы с Россией развернули подразделение армии США
12:11
 
ЭСТОНИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала