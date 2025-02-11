https://1prime.ru/20250211/estoniya-854848771.html

В Эстонии жалуются, что Россия не вернула пограничные буи на Нарве

В Эстонии жалуются, что Россия не вернула пограничные буи на Нарве - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии жалуются, что Россия не вернула пограничные буи на Нарве

МИД Эстонии жалуется, что страна все еще не получила обратно пограничные буи, якобы снятые российскими пограничниками с реки Нарва в прошлом году, сообщает... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T16:26+0300

2025-02-11T16:26+0300

2025-02-11T16:26+0300

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. МИД Эстонии жалуется, что страна все еще не получила обратно пограничные буи, якобы снятые российскими пограничниками с реки Нарва в прошлом году, сообщает газета Postimees со ссылкой на пресс-секретаря эстонского министерства Михкеля Тамма. В мае 2024 года департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение этих буев может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в прошлом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев. "На сегодняшний день Эстония не получила обратно... пограничные буи", - приводит Postimees слова пресс-секретаря. Как пишет издание, по словам Тамма, Эстония продолжает дипломатическое общение с Россией "с целью сбалансированного и конструктивного урегулирования пограничного инцидента" и возвращения буев. В июле 2024 года телерадиовещательная компания ERR сообщила, что МИД Эстонии передал посольству РФ дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера Нарвы. По данным ERR, в МИД Эстонии объяснили, что совместный замер дна реки Нарвы необходим, чтобы решить разногласия, связанные с тем, в чьих водах, российских или эстонских, находились 25 фарватерных буев, якобы снятых в ночь на 23 мая. Позднее в российской дипмиссии в Таллине сообщили РИА Новости, что Россия изучает предложение Эстонии провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. В дипмиссии уточнили, что эстонская сторона предложила провести исследование для "определения текущего местоположения осевой линии судоходного пути".

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эстония, россия, общество