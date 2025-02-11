https://1prime.ru/20250211/fas-854842285.html

ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям

ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям - 11.02.2025, ПРАЙМ

ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:05+0300

2025-02-11T13:05+0300

2025-02-11T13:05+0300

экономика

москва

россия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей, сообщило ведомство. "ФАС России за прошлый год выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения", - говорится в сообщении. Основные из нарушений - затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий. "В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 миллиона рублей. По стандартному техприсоединению к газу - 268 постановлений на сумму 114,6 миллиона рублей", - добавили в ФАС. В 2023 году служба выявляла более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.

https://1prime.ru/20250211/tseny-854838253.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, россия, газ