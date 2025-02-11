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ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям - 11.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям
ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям - 11.02.2025, ПРАЙМ
ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:05+0300
2025-02-11T13:05+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей, сообщило ведомство. "ФАС России за прошлый год выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения", - говорится в сообщении. Основные из нарушений - затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий. "В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 миллиона рублей. По стандартному техприсоединению к газу - 268 постановлений на сумму 114,6 миллиона рублей", - добавили в ФАС. В 2023 году служба выявляла более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.
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москва, россия, газ
Экономика, МОСКВА, РОССИЯ, Газ
13:05 11.02.2025
 
ФАС подсчитала объем штрафов газораспределительным организациям

ФАСв оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в прошлом году выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей, сообщило ведомство.
"ФАС России за прошлый год выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения", - говорится в сообщении. Основные из нарушений - затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий.
"В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 миллиона рублей. По стандартному техприсоединению к газу - 268 постановлений на сумму 114,6 миллиона рублей", - добавили в ФАС.
В 2023 году служба выявляла более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Магазины обратились в ФАС из-за низких цен на маркетплейсах
11:19
 
ЭкономикаМОСКВАРОССИЯГаз
 
 
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