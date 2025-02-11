Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/fas-854848202.html
ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка
ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка - 11.02.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении службы. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:04+0300
2025-02-11T16:04+0300
экономика
банки
бизнес
газпромбанк
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/52/837535278_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_5c2dd62a52bfd6f23b56e75e0ece8be4.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении службы. "ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка. В рекламе организации служба усматривает нарушения. Ранее в ФАС России поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом ролике, который распространялся в телеэфире, сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции, поясняется там же. "При этом сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках к рекламе в видеоформате были размещены трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали. По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства", - говорится в сообщении ФАС. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, предупреждает ведомство.
https://1prime.ru/20250127/sud-854471856.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/52/837535278_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_339406114ce37c255cde2e3393edfdd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, бизнес, газпромбанк, финансы
Экономика, Банки, Бизнес, Газпромбанк, Финансы
16:04 11.02.2025
 
ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка

ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота отделения Газпромбанка в Москве
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении службы.
"ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка. В рекламе организации служба усматривает нарушения. Ранее в ФАС России поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом ролике, который распространялся в телеэфире, сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции, поясняется там же.
"При этом сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках к рекламе в видеоформате были размещены трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали. По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства", - говорится в сообщении ФАС.
В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, предупреждает ведомство.
Судейский молоток
Суд назначил слушания по иску Газпромбанка к "дочке" Microsoft
27 января, 15:06
 
ЭкономикаБанкиБизнесГазпромбанкФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала