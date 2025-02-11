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ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка

ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка - 11.02.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении службы. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T16:04+0300

2025-02-11T16:04+0300

2025-02-11T16:04+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении службы. "ФАС возбудила два дела в отношении Газпромбанка. В рекламе организации служба усматривает нарушения. Ранее в ФАС России поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом ролике, который распространялся в телеэфире, сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции, поясняется там же. "При этом сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках к рекламе в видеоформате были размещены трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали. По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства", - говорится в сообщении ФАС. В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, предупреждает ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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