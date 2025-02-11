https://1prime.ru/20250211/fosagro-854853927.html
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней
"Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:28+0300
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2025-02-11T20:29+0300
экономика
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заявки
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании. Заявки на биржевые облигации серии БО-02-02 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов компания собирала во вторник. Ставка купонов установлена в размере 10,4% годовых. "Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в сообщении. Техническая часть размещения ожидается 18 февраля. Расчеты при первичном размещении облигаций, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.
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фосагро, заявки
Экономика, Фосагро, заявки
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней
"Фосагро" закрыло книгу заявок на облигации на 1 млрд юаней с расчетами в рублях
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании.
Заявки на биржевые облигации серии БО-02-02 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов компания собирала во вторник. Ставка купонов установлена в размере 10,4% годовых.
"Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в сообщении.
"Домодедово" выплатило купон по облигациям
Техническая часть размещения ожидается 18 февраля. Расчеты при первичном размещении облигаций, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.