https://1prime.ru/20250211/fosagro-854853927.html

"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней

"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней

"Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T20:28+0300

2025-02-11T20:28+0300

2025-02-11T20:29+0300

экономика

фосагро

заявки

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании. Заявки на биржевые облигации серии БО-02-02 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов компания собирала во вторник. Ставка купонов установлена в размере 10,4% годовых. "Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в сообщении. Техническая часть размещения ожидается 18 февраля. Расчеты при первичном размещении облигаций, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.

https://1prime.ru/20250210/domodedovo-854818859.html

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фосагро, заявки