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"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/fosagro-854853927.html
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней
"Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:28+0300
2025-02-11T20:29+0300
экономика
фосагро
заявки
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании. Заявки на биржевые облигации серии БО-02-02 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов компания собирала во вторник. Ставка купонов установлена в размере 10,4% годовых. "Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в сообщении. Техническая часть размещения ожидается 18 февраля. Расчеты при первичном размещении облигаций, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.
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фосагро, заявки
Экономика, Фосагро, заявки
20:28 11.02.2025 (обновлено: 20:29 11.02.2025)
 
"Фосагро" завершило прием заявок на облигации на 1 млрд юаней

"Фосагро" закрыло книгу заявок на облигации на 1 млрд юаней с расчетами в рублях

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыло книгу заявок инвесторов на облигации объемом 1 миллиард юаней с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании.
Заявки на биржевые облигации серии БО-02-02 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов компания собирала во вторник. Ставка купонов установлена в размере 10,4% годовых.
"Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в сообщении.
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Техническая часть размещения ожидается 18 февраля. Расчеты при первичном размещении облигаций, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.
 
ЭкономикаФосагрозаявки
 
 
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