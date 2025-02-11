https://1prime.ru/20250211/gaz-854823463.html

Украина придумала, как сделать газ для Европы еще дороже

Украина придумала, как сделать газ для Европы еще дороже - 11.02.2025, ПРАЙМ

Украина придумала, как сделать газ для Европы еще дороже

Идея Киева предоставить свои ПХГ для хранения приобретенного Европой американского СПГ не устроит ни одну из сторон – всплывут риски воровства, шантажа и... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T08:00+0300

2025-02-11T08:00+0300

2025-02-11T08:00+0300

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газопровод "турецкий поток"

газопровод "южный поток"

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ, Олег Обухов. Идея Киева предоставить свои ПХГ для хранения приобретенного Европой американского СПГ не устроит ни одну из сторон – всплывут риски воровства, шантажа и военных действий, уверены эксперты. Что стоит за этим сомнительным предложением, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКиевская фантазияУкраина, пока еще обладающая мощностями подземных хранилищ газа (ПХГ), намекает на возможность играть важную роль в европейской энергетической инфраструктуре. Правда, не по доброте душевной, а в обмен на продолжение политической и материальной поддержки со стороны Запада. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Киев способен укрепить энергетическую безопасность Европы. Он предложил европейским странам закупать СПГ из США и хранить его на территории Украины. При этом он предпочел умолчать о тонкостях. Американский газ и без того в копеечку влетает европейцам, а тут еще такой увесистый ценовой довесок, лишающий всякой конкуренции СПГ из США на рынке ЕС. Вряд ли европейцы обрадуются в очередной раз подорожавшему топливу, которое зачем-то "погостило" в украинских хранилищах.Украинский ПХГ-миражК тому же, дело не только в цене. Если рассуждать трезво, то предложение Киева яйца выеденного не стоит, так как есть масса других нюансов, на которые западные партнеры однозначно обращают внимание, уверен старший преподаватель кафедры "Экономической теории и поведенческой экономики" Университета "Синергия", доктор экономики Кирилл Щербаков."Киеву много чего может прийти в голову… Самое главное – где получать, разгружать и как транспортировать СПГ до подземных газовых хранилищ Украины, где проводить разжижение. Европа, может, и согласилась бы на хранение газа в украинских ПХГ на фоне политической повестки, но система хранения слишком сложная. Нужно постоянно поддерживать давление в хранилищах, для этого нужно большое количество "мертвого" газа. ЕС вряд ли пойдет на такое. И, конечно, имеет место быть воровство газа из хранилищ или изъятие того объема, которое должно поддерживать давление в системе", – поясняет эксперт.Закат хайпаС тем, что сейчас украинские чиновники используют любую возможность привлечь внимание к своей персоне и к своей стране, согласен и старший преподаватель факультета менеджмента и инноватики РАНХиГС Роман Могучев. По его словам, обращать внимание на подобного рода заявления в данной ситуации Брюсселю не стоит."Пора уже привыкнуть, что украинские чиновники могут нести всякую чушь. Давно складывается впечатление, что их основное желание – возбуждать интерес. Тем более, на фоне того, что последние как минимум полгода внимание к Украине и украинскому кризису на Западе резко падает. Не случайно не так давно было опубликовано социологическое исследование, в котором большинство населения Западной Европы уже прямо говорит о том, что Украина должна начать переговоры с Россией. В том числе – при условии потери своей территории", – говорит экономист.История повторяетсяЭксперты напоминают, что Украина уже предлагала свои газохранилища для хранения европейских запасов газа в 2024 году. Но тогда в ЕС сделали вид, что такого разговора и в помине было. Брюссель отлично понимал тогда и понимает сейчас, что с этим могут быть связаны чрезмерные риски. К тому же, в Европе сейчас активно строится хранилища для газа на территории Западной Европы, а также заводы по переработке и хранению газа, в Испании, например. А про реакцию Белого дома на предложение главы МИД Украины и говорить нечего, продолжает Могучев."США тем более не будут рисковать, даже после завершения конфликта. Нынешняя американская администрация во главе с Трампом адекватно оценивает поведение, если можно так выразиться, украинского руководства. А оно целенаправленно провоцирует на удары по ГТС Украины со стороны России. Естественно, американцы не согласятся хранить свой газ на Украине. Отсюда и вывод напрашивается соответствующий, что украинские подземные газовые хранилища по факту на ближайшую перспективу будут не нужны американцам уж точно", – полагает специалист.Собственно, Белый дом, независимо от того, кто в нем сегодня хозяин, всегда стремится минимизировать риски для своих энергетических активов. США скорее предпочтут более предсказуемые варианты хранения газа, такие как ПХГ в Польше, Литве или других странах ЕС, а также терминалы СПГ в Хорватии и Греции, где риски сводятся к нулю. Да и энергетическая система ЕС давно выстраивалась так, чтобы кабала украинского транзита была сведена к минимуму. Все прекрасно помнят, как в начале двухтысячных Киев любил шантажировать Москву и Брюссель, грозясь перекрыть газопроводы между Россией и Европой. Тогда, к слову, появились энергетические проекты, снижающие зависимость от вымогательства, как по ту, так и по другую сторону Украины, в частности – "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (взамен "Южного потока", от которого заставили отказаться Болгарию).Газовая авантюраЛюбопытно, что, когда Киев предлагал ЕС купленный американский СПГ хранить в своих хранилищах, появилась информация, что запасы газа в ПХГ Украины близки к минимуму – 10 процентам от необходимого объема. Невольно напрашивается предположение, что планы, озвученные Сибигой - очередная завуалированная авантюра. Не исключено, что потом все свелось бы к тому, что из своих ПХГ американский СПГ, купленный странами ЕС, Украина выдавала бы в обмен на вооружение и миллиарды долларов, продлевая паранойю киевского режима.Учитывая все нюансы киевского предложения, вряд ли стоит полагать, что западные партнеры захотят увеличивать риски, связанные с возможными перебоями в поставках из-за политической и экономической нестабильности на Украине. План команды Зеленского о хранении американского газа на территории страны явно выглядит, как попытка укрепить свои позиции в переговорах с Западом. Реальным решением энергетических проблем Европы тут и не пахнет. Гипотетически, если предложение Украины и будет принято к рассмотрению, то вряд ли будет восприниматься всерьез без каких-либо существенных уступок со стороны Киева.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

украина, газ, европа, ес, северный поток - 2, газопровод "турецкий поток", газопровод "южный поток"