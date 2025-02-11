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Эксперт допустила рост биржевых цен на газ в Европе - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт допустила рост биржевых цен на газ в Европе
Эксперт допустила рост биржевых цен на газ в Европе - 11.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустила рост биржевых цен на газ в Европе
Газовые котировки в Европе в сценарии продолжения роста могут достичь 760 долларов за тысячу кубометров, этой зимой европейский рынок газа испытывает большее... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T08:52+0300
2025-02-11T08:52+0300
энергетика
газ
европа
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Газовые котировки в Европе в сценарии продолжения роста могут достичь 760 долларов за тысячу кубометров, этой зимой европейский рынок газа испытывает большее давление, чем в предыдущие два года, сказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров. Текущий скачок газовых котировок связан с ожиданием ухудшения погодных условий в ближайшие дни, объяснила Рокотянская. Рынок отыгрывает это событие заранее, после чего может последовать коррекция, продолжила она. Сейчас цена подошла к верхней границе восходящего канала, от которой, скорее всего, произойдет откат вниз, добавила эксперт. "Если рассматривать сценарий продолжения роста, то следующую цель определить будет сложно, - диапазон широкий, вплоть до 760 долларов за тысячу кубометров", – полагает она. Глобально, по словам Рокотянской, этой зимой европейский рынок газа испытывает большее давление, чем в предыдущие два года. Основной причиной она называет отсутствие той аномально мягкой зимы, которая наблюдалась в предыдущие две зимы. Суровые погодные условия стимулируют более высокий расход газа из хранилищ, уточнила она. Уровень запасов газохранилищ в ЕС сейчас составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, европа
Энергетика, Газ, ЕВРОПА
08:52 11.02.2025
 
Эксперт допустила рост биржевых цен на газ в Европе

Эксперт Рокотянская допустила рост биржевых цен на газ в ЕС до $760 за тыс кубометров

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Газовые котировки в Европе в сценарии продолжения роста могут достичь 760 долларов за тысячу кубометров, этой зимой европейский рынок газа испытывает большее давление, чем в предыдущие два года, сказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров.
Текущий скачок газовых котировок связан с ожиданием ухудшения погодных условий в ближайшие дни, объяснила Рокотянская. Рынок отыгрывает это событие заранее, после чего может последовать коррекция, продолжила она.
Сейчас цена подошла к верхней границе восходящего канала, от которой, скорее всего, произойдет откат вниз, добавила эксперт. "Если рассматривать сценарий продолжения роста, то следующую цель определить будет сложно, - диапазон широкий, вплоть до 760 долларов за тысячу кубометров", – полагает она.
Глобально, по словам Рокотянской, этой зимой европейский рынок газа испытывает большее давление, чем в предыдущие два года. Основной причиной она называет отсутствие той аномально мягкой зимы, которая наблюдалась в предыдущие две зимы.
Суровые погодные условия стимулируют более высокий расход газа из хранилищ, уточнила она.
Уровень запасов газохранилищ в ЕС сейчас составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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