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Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются - 11.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются
Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник стабилизируются чуть выше уровня 610 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник стабилизируются чуть выше уровня 610 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.43 мск их стоимость составляет 613,4 доллара (–1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, ес
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются
Биржевые цены на газ в ЕС стабилизируются на уровне чуть выше $610
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник стабилизируются чуть выше уровня 610 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.43 мск их стоимость составляет 613,4 доллара (–1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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