https://1prime.ru/20250211/gaz-854838384.html

Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии

Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии - 11.02.2025, ПРАЙМ

Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии

Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T11:23+0300

2025-02-11T11:23+0300

2025-02-11T11:23+0300

энергетика

газ

словакия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83969/31/839693197_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7bef02726bf71c8679d6eaa8275b0877.jpg

БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”. “С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://1prime.ru/20250207/ukraina-854765041.html

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, словакия, россия