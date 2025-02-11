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Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии
Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии - 11.02.2025, ПРАЙМ
Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии
Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:23+0300
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”. “С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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газ, словакия, россия
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ
Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии
Посол Братчиков: переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за Киева
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков.
“Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”.
“С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Украина начала наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии