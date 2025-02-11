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ЕС предрекли миллиардные потери на фоне заполнения газохранилищ

ЕС предрекли миллиардные потери на фоне заполнения газохранилищ - 11.02.2025, ПРАЙМ

ЕС предрекли миллиардные потери на фоне заполнения газохранилищ

Заполнение газохранилищ Евросоюза к следующей зиме может грозить потерями в три миллиарда евро из-за роста цен на газ, что может обернуться убытками для... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T11:56+0300

2025-02-11T11:56+0300

2025-02-11T11:56+0300

энергетика

газ

европа

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Заполнение газохранилищ Евросоюза к следующей зиме может грозить потерями в три миллиарда евро из-за роста цен на газ, что может обернуться убытками для европейских энергетических компаний и трейдеров, говорится в материале агентства Bloomberg. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять подземные хранилища газа на 90% к 1 ноября. "Закупка газа для лета 2025 года стала дороже, чем для следующей зимы. В январе спред (между летними и зимними ценами - ред.) достиг самого высокого уровня за последние три года... Это означает дефицит примерно в 3 миллиарда евро между покупкой летом и продажей зимой всего газа, который Европе, возможно, придется добавить в свои хранилища, чтобы достичь целевого уровня в 90%, свидетельствуют данные Bloomberg Intelligence", - говорится в статье. Отмечается, что это может обернуться потенциальными убытками для энергетических компаний, трейдеров и даже некоторых потребителей, запасающих газ в хранилищах, например Vitol Group, Shell Plc и RWE AG. Спред между летними и зимними контрактами на газ является ключевым фактором, определяющим наличие экономического стимула для накопления запасов газа на следующую зиму, пишет Блумберг. Так, покупатели обычно стремятся запастись газом за счет более низких летних цен, а затем либо использовать его зимой, либо продать с прибылью, говорится в материале. Уровень запасов газохранилищ в ЕС сейчас составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров.

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газ, европа