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Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - 11.02.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:21+0300
2025-02-11T13:21+0300
2025-02-11T13:21+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - отметил он.По данным главы словацкой SPP Войтеха Ференца, "Газпром" начал поставлять газ с 1 февраля, и объем поставок планируется удвоить с апреля. Договор с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину, но после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" поставки через украинскую территорию прекратились с 1 января.
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россия, словакия, роберт фицо
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Фицо: поставки газа в Словакию возобновлены благодаря усилиям Москвы и Анкары
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - отметил он.
По данным главы словацкой SPP Войтеха Ференца, "Газпром" начал поставлять газ с 1 февраля, и объем поставок планируется удвоить с апреля. Договор с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину, но после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" поставки через украинскую территорию прекратились с 1 января.
Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии