Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250211/gaz-854842707.html
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - 11.02.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:21+0300
2025-02-11T13:21+0300
энергетика
россия
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - отметил он.По данным главы словацкой SPP Войтеха Ференца, "Газпром" начал поставлять газ с 1 февраля, и объем поставок планируется удвоить с апреля. Договор с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину, но после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" поставки через украинскую территорию прекратились с 1 января.
https://1prime.ru/20250211/gaz-854838384.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, роберт фицо
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
13:21 11.02.2025
 
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию

Фицо: поставки газа в Словакию возобновлены благодаря усилиям Москвы и Анкары

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 11 фев - ПРАЙМ. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - отметил он.
По данным главы словацкой SPP Войтеха Ференца, "Газпром" начал поставлять газ с 1 февраля, и объем поставок планируется удвоить с апреля. Договор с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину, но после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" поставки через украинскую территорию прекратились с 1 января.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Посол России высказался о переговорах по газу для Словакии
11:23
 
ЭнергетикаРОССИЯСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала