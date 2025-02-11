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Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/gaz-854855078.html
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года - 11.02.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T21:50+0300
2025-02-11T21:50+0300
экономика
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 февраля 2023 года поднимались выше 630 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск вторника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 601,6 доллара (-2,9%), ценовой максимум – 632,9 доллара (+2,2%). Последние фьючерсы торговались по 603,4 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе обновляет очередной двухлетний максимум ... Зима еще не завершилась - температуры могут быть более низкими, что увеличит отбор газа и, как следствие, станет дополнительным катализатором для повышения котировок", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отмечает сохранение основной движущей силы роста цен на газ: рыночные опасения по поводу будущего наполнения подземных газохранилищ, объективно оценить которое можно будет лишь по окончании отопительного сезона. На данный момент свежие данные показывают, что ПХГ в ЕС наполнены на 48,4%, а к концу этого сезона запасы могут снизиться примерно до 37-35%. В текущем году в отсутствие транзита через Украину 15-16 миллиардов кубометров газа из РФ Европе придется дополнительно искать альтернативные источники, добавил Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара - на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цена
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
21:50 11.02.2025
 
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года

Цены на газ в Европе в ходе торгов вторника превысили $630 впервые с 2023 года

© fotolia.com / Roman SigaevПоставки газа в Европу
Поставки газа в Европу - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© fotolia.com / Roman Sigaev
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 февраля 2023 года поднимались выше 630 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск вторника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 601,6 доллара (-2,9%), ценовой максимум – 632,9 доллара (+2,2%). Последние фьючерсы торговались по 603,4 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров.
"Цена на газ в Европе обновляет очередной двухлетний максимум ... Зима еще не завершилась - температуры могут быть более низкими, что увеличит отбор газа и, как следствие, станет дополнительным катализатором для повышения котировок", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Эксперт отмечает сохранение основной движущей силы роста цен на газ: рыночные опасения по поводу будущего наполнения подземных газохранилищ, объективно оценить которое можно будет лишь по окончании отопительного сезона.
На территории подземного газохранилища - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Украина придумала, как сделать газ для Европы еще дороже
08:00
На данный момент свежие данные показывают, что ПХГ в ЕС наполнены на 48,4%, а к концу этого сезона запасы могут снизиться примерно до 37-35%. В текущем году в отсутствие транзита через Украину 15-16 миллиардов кубометров газа из РФ Европе придется дополнительно искать альтернативные источники, добавил Скрябин.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара - на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
 
ЭкономикаЕВРОПАГазцена
 
 
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