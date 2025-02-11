https://1prime.ru/20250211/gaz-854855078.html
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года - 11.02.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T21:50+0300
2025-02-11T21:50+0300
2025-02-11T21:50+0300
экономика
европа
газ
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/20/762392022_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3077b61163eb0a42f5def021d8afc745.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 февраля 2023 года поднимались выше 630 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск вторника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 601,6 доллара (-2,9%), ценовой максимум – 632,9 доллара (+2,2%). Последние фьючерсы торговались по 603,4 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе обновляет очередной двухлетний максимум ... Зима еще не завершилась - температуры могут быть более низкими, что увеличит отбор газа и, как следствие, станет дополнительным катализатором для повышения котировок", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отмечает сохранение основной движущей силы роста цен на газ: рыночные опасения по поводу будущего наполнения подземных газохранилищ, объективно оценить которое можно будет лишь по окончании отопительного сезона. На данный момент свежие данные показывают, что ПХГ в ЕС наполнены на 48,4%, а к концу этого сезона запасы могут снизиться примерно до 37-35%. В текущем году в отсутствие транзита через Украину 15-16 миллиардов кубометров газа из РФ Европе придется дополнительно искать альтернативные источники, добавил Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара - на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250211/gaz-854823463.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/20/762392022_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_13341af5d4178e6eef1f14c74696d138.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ, цена
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цена
Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Цены на газ в Европе в ходе торгов вторника превысили $630 впервые с 2023 года
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 2,6% – до 603,4 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов котировки впервые с 8 февраля 2023 года поднимались выше 630 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск вторника у отметки в 612,8 доллара (–1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 601,6 доллара (-2,9%), ценовой максимум – 632,9 доллара (+2,2%). Последние фьючерсы торговались по 603,4 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 619,3 доллара за тысячу кубометров.
"Цена на газ в Европе обновляет очередной двухлетний максимум ... Зима еще не завершилась - температуры могут быть более низкими, что увеличит отбор газа и, как следствие, станет дополнительным катализатором для повышения котировок", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Эксперт отмечает сохранение основной движущей силы роста цен на газ: рыночные опасения по поводу будущего наполнения подземных газохранилищ, объективно оценить которое можно будет лишь по окончании отопительного сезона.
Украина придумала, как сделать газ для Европы еще дороже
На данный момент свежие данные показывают, что ПХГ в ЕС наполнены на 48,4%, а к концу этого сезона запасы могут снизиться примерно до 37-35%. В текущем году в отсутствие транзита через Украину 15-16 миллиардов кубометров газа из РФ Европе придется дополнительно искать альтернативные источники, добавил Скрябин.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара - на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.