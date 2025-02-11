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В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку

В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку - 11.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T04:21+0300

2025-02-11T04:21+0300

2025-02-11T04:21+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить государственную пошлину для иностранных граждан в размере трех тысяч рублей за выдачу сертификатов о прохождении экзамена по русскому языку, знанию истории России и основ законодательства РФ, а также направлять эти средства в бюджеты субъектов РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ. "В целях установления размера государственной пошлины за выдачу сертификатов иностранным гражданам о прохождении экзамена о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ предлагается установить государственную пошлину в размере 3000 рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или трудовой патент мигрант в обязательном порядке должен сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Авторами проекта подчеркивается, что успешное прохождение такого испытания подтверждается соответствующим сертификатом. Кроме того, на сегодняшний момент иностранец платит только за сам экзамен, сдать который он может в образовательных организациях, утвержденных Минобрнауки РФ, полученные средства поступают на баланс университетов и других учреждений, где проводится экзамен. Авторы инициативы обращают внимание, что взимание государственной пошлины за это не предусмотрено. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, знание русского языка — не только важнейшая часть культуры, но и основа коммуникации. "Приезжая в Россию, мигранты охотно пользуются всеми благами, которые щедро предоставляет наше государство. Им доступна вся инфраструктура, они ездят по нашим дорогам, их дети бесплатно учатся в наших школах, все их огромные семьи обслуживаются в медучреждениях. Подобная "благотворительность" дорого обходится нашему бюджету. Введя госпошлину за выдачу сертификата по русскому языку, без которого иностранцу невозможно получить ни патент, ни разрешение на временное проживание, мы создадим дополнительный источник дохода в бюджеты регионов России", - добавил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм надзора за выдачей подтверждающих сертификатов, а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, леонид слуцкий, минобрнауки