Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/gd-854829753.html
В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку
В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку - 11.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T04:21+0300
2025-02-11T04:21+0300
экономика
общество
россия
рф
леонид слуцкий
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829753.jpg?1739236893
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить государственную пошлину для иностранных граждан в размере трех тысяч рублей за выдачу сертификатов о прохождении экзамена по русскому языку, знанию истории России и основ законодательства РФ, а также направлять эти средства в бюджеты субъектов РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ. "В целях установления размера государственной пошлины за выдачу сертификатов иностранным гражданам о прохождении экзамена о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ предлагается установить государственную пошлину в размере 3000 рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или трудовой патент мигрант в обязательном порядке должен сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Авторами проекта подчеркивается, что успешное прохождение такого испытания подтверждается соответствующим сертификатом. Кроме того, на сегодняшний момент иностранец платит только за сам экзамен, сдать который он может в образовательных организациях, утвержденных Минобрнауки РФ, полученные средства поступают на баланс университетов и других учреждений, где проводится экзамен. Авторы инициативы обращают внимание, что взимание государственной пошлины за это не предусмотрено. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, знание русского языка — не только важнейшая часть культуры, но и основа коммуникации. "Приезжая в Россию, мигранты охотно пользуются всеми благами, которые щедро предоставляет наше государство. Им доступна вся инфраструктура, они ездят по нашим дорогам, их дети бесплатно учатся в наших школах, все их огромные семьи обслуживаются в медучреждениях. Подобная "благотворительность" дорого обходится нашему бюджету. Введя госпошлину за выдачу сертификата по русскому языку, без которого иностранцу невозможно получить ни патент, ни разрешение на временное проживание, мы создадим дополнительный источник дохода в бюджеты регионов России", - добавил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм надзора за выдачей подтверждающих сертификатов, а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет регионов России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, леонид слуцкий, минобрнауки
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий, Минобрнауки
04:21 11.02.2025
 
В ГД внесут проект о пошлине за выдачу сертификатов по русскому языку

В ГД внесут проект о пошлине для иностранцев за выдачу сертификатов по русскому языку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить государственную пошлину для иностранных граждан в размере трех тысяч рублей за выдачу сертификатов о прохождении экзамена по русскому языку, знанию истории России и основ законодательства РФ, а также направлять эти средства в бюджеты субъектов РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ.
"В целях установления размера государственной пошлины за выдачу сертификатов иностранным гражданам о прохождении экзамена о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ предлагается установить государственную пошлину в размере 3000 рублей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или трудовой патент мигрант в обязательном порядке должен сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Авторами проекта подчеркивается, что успешное прохождение такого испытания подтверждается соответствующим сертификатом. Кроме того, на сегодняшний момент иностранец платит только за сам экзамен, сдать который он может в образовательных организациях, утвержденных Минобрнауки РФ, полученные средства поступают на баланс университетов и других учреждений, где проводится экзамен. Авторы инициативы обращают внимание, что взимание государственной пошлины за это не предусмотрено.
Как пояснил РИА Новости Слуцкий, знание русского языка — не только важнейшая часть культуры, но и основа коммуникации.
"Приезжая в Россию, мигранты охотно пользуются всеми благами, которые щедро предоставляет наше государство. Им доступна вся инфраструктура, они ездят по нашим дорогам, их дети бесплатно учатся в наших школах, все их огромные семьи обслуживаются в медучреждениях. Подобная "благотворительность" дорого обходится нашему бюджету. Введя госпошлину за выдачу сертификата по русскому языку, без которого иностранцу невозможно получить ни патент, ни разрешение на временное проживание, мы создадим дополнительный источник дохода в бюджеты регионов России", - добавил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм надзора за выдачей подтверждающих сертификатов, а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет регионов России.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФЛеонид СлуцкийМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала