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В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград

В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T01:20+0300

2025-02-11T01:20+0300

2025-02-11T01:20+0300

общество

экономика

россия

дмитрий гусев

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В соответствии со статьей 1.2 Федерального закона от 30.12.2001 No 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" направляю Вам разработанный мной законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации" на официальный отзыв Правительства Российской Федерации", - сказано в обращении к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков. "Законопроект призван проучить тех, кто порочит репутацию государственных наград, торгуя их двойниками в онлайн-магазинах. Мы предлагаем штрафовать всех, кто выдает фальшивку за оригинал. Ведь они тем самым подрывают ценность настоящих подвигов. Вводят общество в заблуждение. Закон должен поставить точку и выставить счет", - рассказал РИА Новости Гусев. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО. По его словам, во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями, и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, дмитрий гусев, михаил мишустин, госдума