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В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград
В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T01:20+0300
2025-02-11T01:20+0300
2025-02-11T01:20+0300
общество
экономика
россия
дмитрий гусев
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии со статьей 1.2 Федерального закона от 30.12.2001 No 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" направляю Вам разработанный мной законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации" на официальный отзыв Правительства Российской Федерации", - сказано в обращении к председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.
"Законопроект призван проучить тех, кто порочит репутацию государственных наград, торгуя их двойниками в онлайн-магазинах. Мы предлагаем штрафовать всех, кто выдает фальшивку за оригинал. Ведь они тем самым подрывают ценность настоящих подвигов. Вводят общество в заблуждение. Закон должен поставить точку и выставить счет", - рассказал РИА Новости Гусев.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО. По его словам, во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями, и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше.
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общество , россия, дмитрий гусев, михаил мишустин, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Михаил Мишустин, Госдума
В Госдуме предложили штрафовать за имитацию госнаград
Депутат Гусев направил в правительство проект о штрафах за имитацию госнаград
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии со статьей 1.2 Федерального закона от 30.12.2001 No 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" направляю Вам разработанный мной законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации" на официальный отзыв Правительства Российской Федерации", - сказано в обращении к председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.
"Законопроект призван проучить тех, кто порочит репутацию государственных наград, торгуя их двойниками в онлайн-магазинах. Мы предлагаем штрафовать всех, кто выдает фальшивку за оригинал. Ведь они тем самым подрывают ценность настоящих подвигов. Вводят общество в заблуждение. Закон должен поставить точку и выставить счет", - рассказал РИА Новости Гусев.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО. По его словам, во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями, и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше.