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В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание

Депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T02:02+0300

2025-02-11T02:02+0300

2025-02-11T02:02+0300

экономика

бизнес

сергей миронов

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить до 1 июля 2026 года мораторий на повышение цен на детское питание, а также включить его в перечень социально значимых товаров первой необходимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами письма стали лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Просим рассмотреть возможность оценить целесообразность реализации следующих мер… ввести временную меру в виде установления моратория на повышение цен на детское питание до 1 июля 2026 года с возможностью пролонгирования такого решения… включить детское питание в перечень товаров, цены на которые могут регулироваться государством, закрепив это на федеральном уровне, а именно внести детское питание (включая пищевые концентраты) в Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены", - сказано в документе. Как сообщил РИА Новости Миронов, в настоящее время ситуация с ценами на детское питание требует срочного вмешательства государства. "По оценке экспертов, с начала года оно в среднем подорожало более чем на 15%, и это больно ударило по семьям с маленькими детьми. Особенно заметно подорожали молочные смеси, которые являются основным источником питания для младенцев. Сильно выросли цены мясные консервы для детского питания, овощные смеси, фруктово-ягодное пюре", - рассказал лидер эсеров. По мнению депутата Госдумы, доступность качественного детского питания играет ключевую роль для полноценного развития детей, а недостаточное или несбалансированное питание в раннем возрасте может привести к серьезным последствиям, включая задержки в физическом и умственном развитии. "В последние годы ситуация с производством детского питания изменилась. На российском рынке появились крупные отечественные производители, некоторые зарубежные компании перенесли свое производство в Россию, но, несмотря на это, цены остаются необоснованно высокими", - заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сергей миронов, михаил мишустин, госдума