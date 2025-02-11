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В Госдуме оценили предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы
В Госдуме оценили предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:25+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине. "Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
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В Госдуме оценили предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы
Шеремет назвал символичным предстоящий визит Си Цзиньпина в РФ на парад Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.
"Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира.
В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
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