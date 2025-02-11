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Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам - 11.02.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:47+0300

2025-02-11T13:47+0300

2025-02-11T13:47+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам) и освобождает заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур.Закон обязывает кредитные и микрофинансовые организации предоставлять кредиты с периодом охлаждения не менее 4 часов для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.Банк России будет оценивать меры кредиторов по борьбе с мошенничеством и в зависимости от результатов будет изменять "период охлаждения". Если кредиты будут выданы с нарушением антимошеннических процедур и будет возбуждено уголовное дело, заемщик будет освобожден от исполнения обязательств по ним.Закон также предусматривает, что банки могут отказывать в выдаче карт людям, чьи данные есть в базе ЦБ о мошеннических переводах, а также ограничивать операции по картам.

https://1prime.ru/20250211/sovfed-854836684.html

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