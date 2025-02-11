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Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам - 11.02.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:47+0300
2025-02-11T13:47+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам) и освобождает заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур.Закон обязывает кредитные и микрофинансовые организации предоставлять кредиты с периодом охлаждения не менее 4 часов для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.Банк России будет оценивать меры кредиторов по борьбе с мошенничеством и в зависимости от результатов будет изменять "период охлаждения". Если кредиты будут выданы с нарушением антимошеннических процедур и будет возбуждено уголовное дело, заемщик будет освобожден от исполнения обязательств по ним.Закон также предусматривает, что банки могут отказывать в выдаче карт людям, чьи данные есть в базе ЦБ о мошеннических переводах, а также ограничивать операции по картам.
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россия
Экономика, РОССИЯ
13:47 11.02.2025
 
Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

ГД приняла в 2 и 3 чтении закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам) и освобождает заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур.
Закон обязывает кредитные и микрофинансовые организации предоставлять кредиты с периодом охлаждения не менее 4 часов для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Банк России будет оценивать меры кредиторов по борьбе с мошенничеством и в зависимости от результатов будет изменять "период охлаждения". Если кредиты будут выданы с нарушением антимошеннических процедур и будет возбуждено уголовное дело, заемщик будет освобожден от исполнения обязательств по ним.
Закон также предусматривает, что банки могут отказывать в выдаче карт людям, чьи данные есть в базе ЦБ о мошеннических переводах, а также ограничивать операции по картам.
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Совфед рассмотрит закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
10:48
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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