https://1prime.ru/20250211/gosuslugi-854831993.html

В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения

В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения - 11.02.2025, ПРАЙМ

В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения

Опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация, появилась в приложениях... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:44+0300

2025-02-11T07:44+0300

2025-02-11T07:44+0300

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854831993.jpg?1739249073

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация, появилась в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Находится эта "кнопка" в разделе "Транспорт и права" в подразделе "Помощь на дороге" и называется "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства" — это сервис в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Он позволяет владельцу узнать о проблеме с его транспортным средством (ТС) от других пользователей "Госуслуг", - говорится в описании. Например, вы можете сообщить владельцу ТС, если задели его машину на парковке, когда его самого рядом не было, если автомобиль неудачно припаркован, долго горят фары или шумит сигнализация. "Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным", - указано в описании сервиса. Сообщение отправится автоматически после ввода госномера ТС. Поиск владельца происходит среди пользователей "Госуслуг", добавивших информацию о своих авто в личный кабинет. Для отправки используются шаблоны сообщений. Также передаётся ваше местоположение в момент отправки. Уточняется, что, если владельцем ТС является организация, то информация о машине не придёт. "На коммерческих авто может быть указан телефон компании, куда можно позвонить и сообщить о проблеме", - отмечается в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва