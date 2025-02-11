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В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения
В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения - 11.02.2025, ПРАЙМ
В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения
Опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация, появилась в приложениях... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:44+0300
2025-02-11T07:44+0300
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация, появилась в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Находится эта "кнопка" в разделе "Транспорт и права" в подразделе "Помощь на дороге" и называется "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства" — это сервис в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Он позволяет владельцу узнать о проблеме с его транспортным средством (ТС) от других пользователей "Госуслуг", - говорится в описании. Например, вы можете сообщить владельцу ТС, если задели его машину на парковке, когда его самого рядом не было, если автомобиль неудачно припаркован, долго горят фары или шумит сигнализация. "Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным", - указано в описании сервиса. Сообщение отправится автоматически после ввода госномера ТС. Поиск владельца происходит среди пользователей "Госуслуг", добавивших информацию о своих авто в личный кабинет. Для отправки используются шаблоны сообщений. Также передаётся ваше местоположение в момент отправки. Уточняется, что, если владельцем ТС является организация, то информация о машине не придёт. "На коммерческих авто может быть указан телефон компании, куда можно позвонить и сообщить о проблеме", - отмечается в сообщении.
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192
40
192
40
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40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
07:44 11.02.2025
 
В "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения

В "Госуслугах" появилась опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация, появилась в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто".
Находится эта "кнопка" в разделе "Транспорт и права" в подразделе "Помощь на дороге" и называется "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства".
"Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства" — это сервис в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто". Он позволяет владельцу узнать о проблеме с его транспортным средством (ТС) от других пользователей "Госуслуг", - говорится в описании.
Например, вы можете сообщить владельцу ТС, если задели его машину на парковке, когда его самого рядом не было, если автомобиль неудачно припаркован, долго горят фары или шумит сигнализация.
"Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным", - указано в описании сервиса.
Сообщение отправится автоматически после ввода госномера ТС. Поиск владельца происходит среди пользователей "Госуслуг", добавивших информацию о своих авто в личный кабинет. Для отправки используются шаблоны сообщений. Также передаётся ваше местоположение в момент отправки.
Уточняется, что, если владельцем ТС является организация, то информация о машине не придёт.
"На коммерческих авто может быть указан телефон компании, куда можно позвонить и сообщить о проблеме", - отмечается в сообщении.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
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