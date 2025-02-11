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Глава МВФ рассказала, как внедрение ИИ отразится на рынке труда - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Глава МВФ рассказала, как внедрение ИИ отразится на рынке труда
Глава МВФ рассказала, как внедрение ИИ отразится на рынке труда - 11.02.2025, ПРАЙМ
Глава МВФ рассказала, как внедрение ИИ отразится на рынке труда
Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:57+0300
2025-02-11T17:57+0300
экономика
мвф
ии
рынок труда
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ДУБАЙ, 11 фев - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае. "В развитых экономиках 60% рабочих мест в течение короткого времени или укрепятся и станут более эффективными, или трансформируются, или исчезнут", - заявила Георгиева. По словам главы МВФ, в развивающихся экономиках эта цифра составит 40%, а в странах с низким уровнем дохода - 26%. Это означает, что бедные страны лишены "мощного фактора повышения производительности" в виде ИИ, отметила глава МВФ. В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.
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мвф, ии, рынок труда
Экономика, МВФ, ИИ, рынок труда
17:57 11.02.2025
 
Глава МВФ рассказала, как внедрение ИИ отразится на рынке труда

Глава МВФ Георгиева: влияние ИИ на рынок труда будет иметь эффект цунами

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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ДУБАЙ, 11 фев - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта будет иметь эффект цунами для рынка труда, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"В развитых экономиках 60% рабочих мест в течение короткого времени или укрепятся и станут более эффективными, или трансформируются, или исчезнут", - заявила Георгиева.
По словам главы МВФ, в развивающихся экономиках эта цифра составит 40%, а в странах с низким уровнем дохода - 26%.
Это означает, что бедные страны лишены "мощного фактора повышения производительности" в виде ИИ, отметила глава МВФ.
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В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.
 
ЭкономикаМВФИИрынок труда
 
 
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