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Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов

Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов - 11.02.2025, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 22 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T16:45+0300

2025-02-11T16:45+0300

2025-02-11T16:45+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 22 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02% - до 8 769,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 025,72 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,31% - до 22 000,83 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 22 005,77 пункта.

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рынки, индексы, европа, dax