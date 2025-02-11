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Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов
Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов - 11.02.2025, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов
Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 22 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:45+0300
2025-02-11T16:45+0300
2025-02-11T16:45+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 22 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02% - до 8 769,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 025,72 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,31% - до 22 000,83 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 22 005,77 пункта.
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рынки, индексы, европа, dax
Экономика, Рынки, Индексы, ЕВРОПА, DAX
Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил 22 000 пунктов
Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил рекордные 22 000 пунктов
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX обновил рекорд, поднявшись выше 22 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02% - до 8 769,62 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 025,72 пункта. При этом немецкий DAX поднялся на 0,31% - до 22 000,83 пункта, минутами ранее он достигал рекордного значения в 22 005,77 пункта.