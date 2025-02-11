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Посол Индонезии отметил преимущества прямых рейсов из России на Бали - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Посол Индонезии отметил преимущества прямых рейсов из России на Бали
Посол Индонезии отметил преимущества прямых рейсов из России на Бали - 11.02.2025, ПРАЙМ
Посол Индонезии отметил преимущества прямых рейсов из России на Бали
Благодаря прямым рейсам из России на Бали число российских туристов в Индонезии вырастет, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T08:55+0300
2025-02-11T08:55+0300
туризм
россия
индонезия
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Благодаря прямым рейсам из России на Бали число российских туристов в Индонезии вырастет, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш. "Посольство Индонезии вместе с коллегами в России, туроператорами регулярно продвигаем туризм. Думаю, что это существенно. Мы видим рост числа туристов в Индонезию - в 2023 году их было 161 тысяч, а в прошлом уже было 180 с лишним тысяч российских туристов. Это хорошая перспектива. Теперь у нас есть прямой рейс из Москвы в Денпасар на Бали, это еще увеличит количество туристов из России. Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное. Мы живем в тропиках, приезжаем сюда, любуемся снегом. Это что-то новое для индонезийцев", - сказал Тавареш в интервью агентству. Он добавил, что Россияне, которые направляются в Индонезию, предпочитают Бали. "Очевидно, Бали - это излюбленное место. Но у нас есть много других хороших локаций, плюс-минус настолько же хороших, как Бали. У нас есть, например, Лабуан-Баджо, Данау Тоба, Боробудур, Прамбанан и другие вроде Ликупанг, Мандалика. Индонезия – не только Бали", - подчеркнул посол. В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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туризм, россия, индонезия
Туризм, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
08:55 11.02.2025
 
Посол Индонезии отметил преимущества прямых рейсов из России на Бали

Посол Тавареш: прямые рейсы из РФ на Бали способствуют росту турпотока из России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Благодаря прямым рейсам из России на Бали число российских туристов в Индонезии вырастет, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш.
"Посольство Индонезии вместе с коллегами в России, туроператорами регулярно продвигаем туризм. Думаю, что это существенно. Мы видим рост числа туристов в Индонезию - в 2023 году их было 161 тысяч, а в прошлом уже было 180 с лишним тысяч российских туристов. Это хорошая перспектива. Теперь у нас есть прямой рейс из Москвы в Денпасар на Бали, это еще увеличит количество туристов из России. Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное. Мы живем в тропиках, приезжаем сюда, любуемся снегом. Это что-то новое для индонезийцев", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Он добавил, что Россияне, которые направляются в Индонезию, предпочитают Бали.
"Очевидно, Бали - это излюбленное место. Но у нас есть много других хороших локаций, плюс-минус настолько же хороших, как Бали. У нас есть, например, Лабуан-Баджо, Данау Тоба, Боробудур, Прамбанан и другие вроде Ликупанг, Мандалика. Индонезия – не только Бали", - подчеркнул посол.
В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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