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"Калашников" начал отгрузку в войска перспективных бронежилетов - 11.02.2025, ПРАЙМ
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"Калашников" начал отгрузку в войска перспективных бронежилетов
"Калашников" начал отгрузку в войска перспективных бронежилетов - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Калашников" начал отгрузку в войска перспективных бронежилетов
"Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T13:28+0300
2025-02-11T13:28+0300
россия
калашников
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении. Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости. Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях. Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.
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россия, калашников
РОССИЯ, Калашников
13:28 11.02.2025
 
"Калашников" начал отгрузку в войска перспективных бронежилетов

"Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов

© Фото : АО «Концерн «Калашников»Комплект боевого снаряжения «Стрелок»
Комплект боевого снаряжения «Стрелок» - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : АО «Концерн «Калашников»
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Калашников" начал отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало отгрузку перспективных общевойсковых бронежилетов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний", - говорится в сообщении.
Бронежилет разработан на основе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0). Он оснащен бронепанелями по классу защиты Бр4+ для защиты от промежуточных патронов повышенной пробиваемости. Противоосколочные бронеэлементы по всей площади бронежилета изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивают повышенный уровень противоосколочной стойкости.
Изделие укомплектовано модулями защиты шеи, брюшной области и паха. При массе порядка 11 килограммов бронежилет оснащен системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего, снижая утомляемость при длительных действиях.
Модернизированный бронежилет совместим с новой системой рюкзаков, которая сейчас также проходит испытания. Применение высокотехнологичных материалов позволило расширить функциональные возможности изделия: его конструкция предусматривает способность к трансформации и позволяет использовать в качестве общевойскового бронежилета, разгрузочного жилета или боевого нагрудника.
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