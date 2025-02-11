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ХАМАС раскрыло Трампу единственный способ освободить заложников

ХАМАС раскрыло Трампу единственный способ освободить заложников - 11.02.2025, ПРАЙМ

ХАМАС раскрыло Трампу единственный способ освободить заложников

Единственный способ добиться освобождения заложников в секторе Газа заключается в соблюдении заключенного между Израилем и ХАМАС перемирия, передает сообщение... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:02+0300

2025-02-11T12:02+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Единственный способ добиться освобождения заложников в секторе Газа заключается в соблюдении заключенного между Израилем и ХАМАС перемирия, передает сообщение высокопоставленного члена ХАМАС агентство Reuters.Ранее Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад"."Трамп должен помнить, что существует соглашение, которое должно соблюдаться обеими сторонами, и это единственный путь к освобождению узников. Язык угроз не имеет никакой ценности и только усложняет ситуацию", - цитирует агентство Сами Абу Зухри.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что в движении приняли решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Убейда сообщил, что по вине Израиля происходят задержки перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, а также перебои с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов, в результате которых Израиль успел вернуть 21 заложника. В Газе продолжают удерживаться 76 заложников, половина из которых считаются погибшими. С первого дня перемирия увеличились поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, 50 из них с топливом. Также Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

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газа, дональд трамп, reuters, общество , израиль