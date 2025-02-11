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В FT рассказали об угрозе для продовольственной системы США - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В FT рассказали об угрозе для продовольственной системы США
В FT рассказали об угрозе для продовольственной системы США - 11.02.2025, ПРАЙМ
В FT рассказали об угрозе для продовольственной системы США
Депортация мигрантов может стать причиной кризиса фермерских хозяйств США из-за нехватки сельскохозяйственных работников на фоне действий новой администрации... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:39+0300
2025-02-11T10:39+0300
сельское хозяйство
financial times
дональд трамп
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депортация мигрантов может стать причиной кризиса фермерских хозяйств США из-за нехватки сельскохозяйственных работников на фоне действий новой администрации президента страны Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики и высылке нелегалов, сообщает британская газета Financial Times. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. Как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, при Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны. "Зависимость... от рабочих из-за южной границы типична для сельского хозяйства США... Любой шаг по массовой депортации нелегальных рабочих окажет "значительно влияние на продовольственную систему США" и "увеличит стоимость производства продуктов питания", - пишет издание со ссылкой на мнение экономиста по продовольствию из Мичиганского государственного университета Даниэла Ортеги. Согласно Ортеге, около 40% сельскохозяйственных рабочих в США работают нелегально. При этом, как подчеркивает газета, сами американцы не проявляют интереса к работе на фермах. Как отмечает издание, молочная промышленность страны оказалась "в особенности уязвимой" перед угрозой нехватки работников. По словам владельца молочной фермы из штата Висконсин Джона Роузноу, чье хозяйство почти полностью зависит от иностранных рабочих, депортация мигрантов может поставить под угрозу будущее его фермы. В свою очередь, глава отдела по связям с правительством Федерации фермерских хозяйств Висконсина Тайлер Венцлафф заявил, что фермеры поддерживают депортацию преступников, но при этом нуждаются в надежной рабочей силе. Ранее газета Financial Times сообщала, что фермеры в США опасаются, что возможное введение другими странами ответных пошлин на американские товары может значительно ухудшить положение регионов страны, специализирующихся на сельском хозяйстве. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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сельское хозяйство, financial times, дональд трамп, сша
Сельское хозяйство, Financial Times, Дональд Трамп, США
10:39 11.02.2025
 
В FT рассказали об угрозе для продовольственной системы США

FT: высылка мигрантов может обернуться кризисом для фермеров в США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депортация мигрантов может стать причиной кризиса фермерских хозяйств США из-за нехватки сельскохозяйственных работников на фоне действий новой администрации президента страны Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики и высылке нелегалов, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. Как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, при Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны.
"Зависимость... от рабочих из-за южной границы типична для сельского хозяйства США... Любой шаг по массовой депортации нелегальных рабочих окажет "значительно влияние на продовольственную систему США" и "увеличит стоимость производства продуктов питания", - пишет издание со ссылкой на мнение экономиста по продовольствию из Мичиганского государственного университета Даниэла Ортеги.
Согласно Ортеге, около 40% сельскохозяйственных рабочих в США работают нелегально. При этом, как подчеркивает газета, сами американцы не проявляют интереса к работе на фермах.
Как отмечает издание, молочная промышленность страны оказалась "в особенности уязвимой" перед угрозой нехватки работников.
По словам владельца молочной фермы из штата Висконсин Джона Роузноу, чье хозяйство почти полностью зависит от иностранных рабочих, депортация мигрантов может поставить под угрозу будущее его фермы.
В свою очередь, глава отдела по связям с правительством Федерации фермерских хозяйств Висконсина Тайлер Венцлафф заявил, что фермеры поддерживают депортацию преступников, но при этом нуждаются в надежной рабочей силе.
Ранее газета Financial Times сообщала, что фермеры в США опасаются, что возможное введение другими странами ответных пошлин на американские товары может значительно ухудшить положение регионов страны, специализирующихся на сельском хозяйстве.
При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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