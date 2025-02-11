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В Кузбассе сотрудника топливной компании будут судить за подкуп

В Кузбассе сотрудника топливной компании будут судить за подкуп - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Кузбассе сотрудника топливной компании будут судить за подкуп

Сотрудник одной из топливных компаний в Кузбассе пойдет под суд по делу о коммерческом подкупе на 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T06:52+0300

2025-02-11T06:52+0300

2025-02-11T06:52+0300

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КЕМЕРОВО, 11 фев - ПРАЙМ. Сотрудник одной из топливных компаний в Кузбассе пойдет под суд по делу о коммерческом подкупе на 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "По версии следствия, с июля 2021 года по январь 2023 года обвиняемый, являясь работником коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами, получал через посредника денежные средства от представителей транспортных компаний за заключение договоров по перевозке нефтепродуктов на выгодных для них условиях и дальнейшее направление заявок на транспортировку груза от нефтеперерабатывающего завода к конечному потребителю, своевременную оплату услуг. В ходе своей преступной деятельности фигурант получил через посредника от руководителей предприятий путем безналичных переводов на свой банковский счет и счета своих родственников, а также наличными… коммерческий подкуп на общую сумму более 32 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего менеджера по обвинению в совершении 21 преступления по части 6, пункту "г" части 7, части 8 статьи 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа). В пресс-службе СУСК отметили, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Материалы были переданы в следственные органы СК, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела. Ведомства не называют имени фигуранта и топливную компанию, но, по данным информированного источника, речь идет о сотруднике Томской Топливной Компании. Также в ведомстве отметили, что со следствием фигурант не сотрудничал, но следователем собраны исчерпывающие доказательства, подтвердившие его причастность к инкриминируемым деяниям. Судом ему избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. На имущество и автомобиль обвиняемого на общую сумму более 6 миллионов рублей наложен арест. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СУ СК региона. В прокуратуре области уточнили, что данное дело будет рассматривать Заводский районный суд города Кемерово. "Действиям посредника и предпринимателей, передававших коммерческие подкупы, будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследуемых уголовных дел", - отметили в прокуратуре.

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общество , кемеровская область, кузбасс, рф, ск рф, мвд, фсб