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В OpenAI оценили, насколько уверен в себе и счастлив Илон Маск - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В OpenAI оценили, насколько уверен в себе и счастлив Илон Маск
В OpenAI оценили, насколько уверен в себе и счастлив Илон Маск - 11.02.2025, ПРАЙМ
В OpenAI оценили, насколько уверен в себе и счастлив Илон Маск
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск всю жизнь испытывает неуверенность в себе и не оставляет... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:47+0300
2025-02-11T17:48+0300
экономика
openai
илон маск
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск всю жизнь испытывает неуверенность в себе и не оставляет впечатление счастливого человека. Такую оценку известному американскому предпринимателю, а ныне и государственному деятелю дал в беседе с Bloomberg TV генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.Альтману задали вопрос, насколько, по его мнению, Маск уверен в успехе принадлежащей ему компании xAI, раз захотел приобрести НКО, которая контролирует OpenAI. В ответ глава OpenAI не преминул отметить: "Он, скорее всего, всю жизнь чувствует себя неуверенно. Я ему сочувствую... Не думаю, что он счастливый человек, я ему правда сочувствую". Ранее глава OpenAI отказался от предложения консорциума инвесторов во главе с Маском о приобретении НКО, контролирующей работу OpenAI. В интервью порталу Axios Альтман намекнул, что Маск хочет приобрести OpenAI, потому что является конкурентом компании и не может победить ее на рынке.
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openai, илон маск
Экономика, OpenAI, Илон Маск
17:47 11.02.2025 (обновлено: 17:48 11.02.2025)
 
В OpenAI оценили, насколько уверен в себе и счастлив Илон Маск

Глава OpenAI Альтман: Маск не уверен в себе и не выглядит счастливым человеком

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск всю жизнь испытывает неуверенность в себе и не оставляет впечатление счастливого человека. Такую оценку известному американскому предпринимателю, а ныне и государственному деятелю дал в беседе с Bloomberg TV генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.
Альтману задали вопрос, насколько, по его мнению, Маск уверен в успехе принадлежащей ему компании xAI, раз захотел приобрести НКО, которая контролирует OpenAI.
В ответ глава OpenAI не преминул отметить: "Он, скорее всего, всю жизнь чувствует себя неуверенно. Я ему сочувствую... Не думаю, что он счастливый человек, я ему правда сочувствую".
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
СМИ сообщили о разработке OpenAI собственных чипов для ИИ
Вчера, 17:22
Ранее глава OpenAI отказался от предложения консорциума инвесторов во главе с Маском о приобретении НКО, контролирующей работу OpenAI. В интервью порталу Axios Альтман намекнул, что Маск хочет приобрести OpenAI, потому что является конкурентом компании и не может победить ее на рынке.
 
ЭкономикаOpenAIИлон Маск
 
 
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