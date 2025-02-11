Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/mea-854845255.html
МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ
МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ
Международное энергетическое агентство запустит обсерваторию по вопросам энергетики в секторе искусственного интеллекта в апреле 2025 года, заявил глава... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:44+0300
2025-02-11T14:44+0300
мэа
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
ПАРИЖ, 11 фев – ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство запустит обсерваторию по вопросам энергетики в секторе искусственного интеллекта в апреле 2025 года, заявил глава агентства Фатих Бироль. "В плане ИИ в энергетике есть множество вопросов, это новый феномен. Мы решили в апреле создать обсерваторию МЭА для энергетики в сфере ИИ. Она позволит следить за всеми дата-центрами, их потребностях в электричестве, а также влиянии ИИ на энергетические технологии. Весь мир сможет использовать удачные практики, все будет сделано по принципу open source", - заявил Бироль на саммите по ИИ в Париже. Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков.
https://1prime.ru/20250206/mea-854739123.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мэа, европа
МЭА, ЕВРОПА
14:44 11.02.2025
 
МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ

МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ в апреле 2025 года

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 11 фев – ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство запустит обсерваторию по вопросам энергетики в секторе искусственного интеллекта в апреле 2025 года, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"В плане ИИ в энергетике есть множество вопросов, это новый феномен. Мы решили в апреле создать обсерваторию МЭА для энергетики в сфере ИИ. Она позволит следить за всеми дата-центрами, их потребностях в электричестве, а также влиянии ИИ на энергетические технологии. Весь мир сможет использовать удачные практики, все будет сделано по принципу open source", - заявил Бироль на саммите по ИИ в Париже.
Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергеоресурсов
6 февраля, 20:19
 
МЭАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала