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МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ

МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ

МЭА запустит обсерваторию для энергетики в секторе ИИ

Международное энергетическое агентство запустит обсерваторию по вопросам энергетики в секторе искусственного интеллекта в апреле 2025 года, заявил глава... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:44+0300

2025-02-11T14:44+0300

2025-02-11T14:44+0300

мэа

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ПАРИЖ, 11 фев – ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство запустит обсерваторию по вопросам энергетики в секторе искусственного интеллекта в апреле 2025 года, заявил глава агентства Фатих Бироль. "В плане ИИ в энергетике есть множество вопросов, это новый феномен. Мы решили в апреле создать обсерваторию МЭА для энергетики в сфере ИИ. Она позволит следить за всеми дата-центрами, их потребностях в электричестве, а также влиянии ИИ на энергетические технологии. Весь мир сможет использовать удачные практики, все будет сделано по принципу open source", - заявил Бироль на саммите по ИИ в Париже. Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков.

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