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Цена на медь снижается на фоне торговых рисков - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь снижается на фоне торговых рисков
Цена на медь снижается на фоне торговых рисков - 11.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается на фоне торговых рисков
Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности после подписания указа о введении импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T08:58+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности после подписания указа о введении импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66%, до 4,676 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,16%, до 2 658,5 доллара, цинка - на 0,23%, до 2 846,5 доллара. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. На этом фоне индексы Китая снижаются, что также сдерживает стоимость меди, так как КНР является крупнейшим ее потребителем.
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рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
08:58 11.02.2025
 
Цена на медь снижается на фоне торговых рисков

Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКыштымский медеэлектролитный завод
Кыштымский медеэлектролитный завод - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности после подписания указа о введении импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66%, до 4,676 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,16%, до 2 658,5 доллара, цинка - на 0,23%, до 2 846,5 доллара.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. На этом фоне индексы Китая снижаются, что также сдерживает стоимость меди, так как КНР является крупнейшим ее потребителем.
Кусок природной меди - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
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