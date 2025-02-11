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Цена на медь снижается на фоне торговых рисков

Цена на медь снижается на фоне торговых рисков - 11.02.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается на фоне торговых рисков

Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности после подписания указа о введении импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T08:58+0300

2025-02-11T08:58+0300

2025-02-11T08:58+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается на фоне торговой неопределенности после подписания указа о введении импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66%, до 4,676 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,16%, до 2 658,5 доллара, цинка - на 0,23%, до 2 846,5 доллара. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. На этом фоне индексы Китая снижаются, что также сдерживает стоимость меди, так как КНР является крупнейшим ее потребителем.

https://1prime.ru/20250210/med-854800570.html

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