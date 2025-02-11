https://1prime.ru/20250211/metallurgiya-854841656.html
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали - 11.02.2025, ПРАЙМ
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали
Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:45+0300
2025-02-11T12:45+0300
2025-02-11T12:47+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Американский президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности", - поделилась Свириденко в соцсети Х. Также она отметила, что Киев собирается "активно работать" со своими партнерами, чтобы до 12 марта успеть найти оптимальное решение по данному вопросу. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году для Украины металлопродукция и сталь оказались вторым по объемам товаром для экспорта, поэтому потеря этой сферы не только сократит налоговые поступления, но и лишит армию материалов, которые требуются для производства брони.
https://1prime.ru/20250211/poshliny-854840140.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали
Свириденко: решение Трампа по алюминию и стали коснется и Украины
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
"Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности", - поделилась Свириденко в соцсети Х.
Также она отметила, что Киев собирается "активно работать" со своими партнерами, чтобы до 12 марта успеть найти оптимальное решение по данному вопросу.
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году для Украины металлопродукция и сталь оказались вторым по объемам товаром для экспорта, поэтому потеря этой сферы не только сократит налоговые поступления, но и лишит армию материалов, которые требуются для производства брони.
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий