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На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали

На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали - 11.02.2025, ПРАЙМ

На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали

Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:45+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Американский президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности", - поделилась Свириденко в соцсети Х. Также она отметила, что Киев собирается "активно работать" со своими партнерами, чтобы до 12 марта успеть найти оптимальное решение по данному вопросу. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году для Украины металлопродукция и сталь оказались вторым по объемам товаром для экспорта, поэтому потеря этой сферы не только сократит налоговые поступления, но и лишит армию материалов, которые требуются для производства брони.

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промышленность, мировая экономика, украина, сша, дональд трамп