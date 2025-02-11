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На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали - 11.02.2025, ПРАЙМ
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На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали - 11.02.2025, ПРАЙМ
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали
Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:45+0300
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экономика
промышленность
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Американский президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности", - поделилась Свириденко в соцсети Х. Также она отметила, что Киев собирается "активно работать" со своими партнерами, чтобы до 12 марта успеть найти оптимальное решение по данному вопросу. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году для Украины металлопродукция и сталь оказались вторым по объемам товаром для экспорта, поэтому потеря этой сферы не только сократит налоговые поступления, но и лишит армию материалов, которые требуются для производства брони.
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промышленность, мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
12:45 11.02.2025 (обновлено: 12:47 11.02.2025)
 
На Украине отреагировали на решение США по алюминию и стали

Свириденко: решение Трампа по алюминию и стали коснется и Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
"Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности", - поделилась Свириденко в соцсети Х.
Также она отметила, что Киев собирается "активно работать" со своими партнерами, чтобы до 12 марта успеть найти оптимальное решение по данному вопросу.
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году для Украины металлопродукция и сталь оказались вторым по объемам товаром для экспорта, поэтому потеря этой сферы не только сократит налоговые поступления, но и лишит армию материалов, которые требуются для производства брони.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
12:08
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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