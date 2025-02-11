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Минобороны Израиля отдало приказ готовиться к любому сценарию в Газе

Минобороны Израиля отдало приказ готовиться к любому сценарию в Газе - 11.02.2025, ПРАЙМ

Минобороны Израиля отдало приказ готовиться к любому сценарию в Газе

Добавлен бэкграунд | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T00:02+0300

2025-02-11T00:02+0300

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Добавлен бэкграунд МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со стороны палестинского движения ХАМАС. "Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников. Я отдал приказал Армии обороны Израиля подготовиться к любым возможным сценариям в Газе и защитить населенные пункты. Мы не позволим событиям 7 октября (2023 года - ред.) повториться", - заявил Кац. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в палестинский анклав. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

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общество , мировая экономика, израиль, газа, москва