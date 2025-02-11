https://1prime.ru/20250211/moloko-854835110.html

В России выросло производство питьевого молока

В России выросло производство питьевого молока - 11.02.2025, ПРАЙМ

В России выросло производство питьевого молока

В России за 2024 год было произведено 6,1 миллиона тонн питьевого молока, что на 5% больше, чем годом ранее, выпуск мороженого увеличился на 16,6% - до 600... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:03+0300

2025-02-11T10:03+0300

2025-02-11T10:03+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. В России за 2024 год было произведено 6,1 миллиона тонн питьевого молока, что на 5% больше, чем годом ранее, выпуск мороженого увеличился на 16,6% - до 600 тысяч тонн, сообщает Минсельхоз РФ. "Так, за 12 месяцев прошлого года было выпущено порядка 6,1 миллиона тонн питьевого молока, что на 5% превышает показатель 2023 года. По другим позициям также наблюдается рост: сыров было произведено 841 тысяч тонн (+5,1%), творога – 474,5 тысячи тонн (+5%), мороженого – 600 тысяч тонн (+16,6%), сливок – 362 тысячи тонн (+14,7%), йогурта – 791 тысяча тонн (+6,6%)", - говорится в сообщении Минсельхоза. Кроме того, там отметили, что выросло и производство кисломолочных продуктов (без учета творога и продуктов из него) - на 3,2%, до более чем 2,7 миллиона тонн. Также в министерстве подчеркнули, что основным драйвером роста производства стало увеличение сырьевой базы. По предварительным данным, в 2024 году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 миллиона тонн сырого молока, что на 0,8% больше уровня предыдущего года. Министерство добавило, что государственная поддержка молочной отрасли в 2023 году составила около 62 миллиарда рублей, в 2024 году - уже почти 81 миллиард рублей. "Несмотря на непростой год для молочной индустрии, сектор продолжил свое развитие. … В последние несколько лет спрос на молочную продукцию растет существенно быстрее объемов производства товарного молока", - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении Минсельхоза РФ.

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сельское хозяйство, рф, минсельхоз