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Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854852994.html
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост - 11.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T19:13+0300
2025-02-11T19:13+0300
экономика
индекс мосбиржи
рост
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,19%, до 3 018,02 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,63%, до 1 075,5 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 992,4 пункта.
https://1prime.ru/20250210/mosbirzha-854815427.html
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индекс мосбиржи, рост
Экономика, индекс Мосбиржи, рост
19:13 11.02.2025
 
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост

Индекс Мосбиржи в основную сессию повысился на 0,19%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,19%, до 3 018,02 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,63%, до 1 075,5 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 992,4 пункта.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Вчера, 14:42
 
Экономикаиндекс Мосбиржирост
 
 
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