https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854852994.html
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост - 11.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T19:13+0300
2025-02-11T19:13+0300
2025-02-11T19:13+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,19%, до 3 018,02 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,63%, до 1 075,5 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 992,4 пункта.
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индекс мосбиржи, рост
Экономика, индекс Мосбиржи, рост
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Индекс Мосбиржи в основную сессию повысился на 0,19%
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,19%, до 3 018,02 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,63%, до 1 075,5 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 992,4 пункта.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов