https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854852994.html

Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост

Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост - 11.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T19:13+0300

2025-02-11T19:13+0300

2025-02-11T19:13+0300

экономика

индекс мосбиржи

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,19% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,19%, до 3 018,02 пункта; индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 1,63%, до 1 075,5 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,21%, до 992,4 пункта.

https://1prime.ru/20250210/mosbirzha-854815427.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индекс мосбиржи, рост