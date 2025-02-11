https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854854813.html

Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные

Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные - 11.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные

Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T21:39+0300

2025-02-11T21:39+0300

2025-02-11T21:39+0300

экономика

мосбиржа

торги

выходные

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. "Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня", - говорится в сообщении Московской биржи. "Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - добавляет пресс-служба биржи. Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил о том, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года.

https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854852994.html

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мосбиржа, торги, выходные