https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854854813.html
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные - 11.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные
Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T21:39+0300
2025-02-11T21:39+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. "Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня", - говорится в сообщении Московской биржи. "Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - добавляет пресс-служба биржи. Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил о том, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года.
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мосбиржа, торги, выходные
Экономика, Мосбиржа, Торги, выходные
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные
Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов в выходные
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа.
"Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня", - говорится в сообщении Московской биржи.
"Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - добавляет пресс-служба биржи.
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил о том, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года.