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Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854854813.html
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные - 11.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные
Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T21:39+0300
2025-02-11T21:39+0300
экономика
мосбиржа
торги
выходные
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа. "Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня", - говорится в сообщении Московской биржи. "Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - добавляет пресс-служба биржи. Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил о том, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года.
https://1prime.ru/20250211/mosbirzha-854852994.html
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мосбиржа, торги, выходные
Экономика, Мосбиржа, Торги, выходные
21:39 11.02.2025
 
Мосбиржа к 1 марта технически подготовится к старту торгов в выходные

Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов в выходные

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мосбиржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке, сообщает биржа.
"Сообщаем вам об изменениях в системе фондового рынка, запланированных к внедрению 1 марта 2025 года. Изменения призваны обеспечить техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке в ходе дополнительных торговых сессий выходного дня", - говорится в сообщении Московской биржи.
"Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции", - добавляет пресс-служба биржи.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Индекс Мосбиржи снова продемонстрировал рост
19:13
Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил о том, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргивыходные
 
 
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