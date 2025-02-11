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Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары - 11.02.2025, ПРАЙМ
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары
Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:27+0300
2025-02-11T09:27+0300
мошенничество
общество
финансы
самара
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САМАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта дела задержаны и арестованы, четвертый объявлен в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, звонившие мошенники представились перед жительницей Самары как сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем злоумышленники убедили жительницу обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на якобы безопасный счет. За несколько дней женщина обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам. "Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили местонахождение и задержали троих жителей разных регионов России… В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу", - написала она в Telegram-канале. Она уточнила, что среди задержанных - ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре. "В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", - добавила Волк. Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги. В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск. Волк добавила, что у четвертого фигуранта – ранее судимого за кражу жителя Саратова – изъято 255 тысяч рублей. Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов преступления.
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общество , финансы, самара, мвд
Мошенничество, Общество , Финансы, САМАРА, МВД
09:27 11.02.2025
 
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары

Телефонные мошенники похитили более 421 миллиона рублей у жительницы Самары

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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САМАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта дела задержаны и арестованы, четвертый объявлен в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, звонившие мошенники представились перед жительницей Самары как сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем злоумышленники убедили жительницу обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на якобы безопасный счет. За несколько дней женщина обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам.
"Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили местонахождение и задержали троих жителей разных регионов России… В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу", - написала она в Telegram-канале.
Она уточнила, что среди задержанных - ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре. "В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", - добавила Волк.
Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги.
В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.
Волк добавила, что у четвертого фигуранта – ранее судимого за кражу жителя Саратова – изъято 255 тысяч рублей.
Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.
Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов преступления.
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
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