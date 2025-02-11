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Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары

Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары - 11.02.2025, ПРАЙМ

Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары

Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:27+0300

2025-02-11T09:27+0300

2025-02-11T09:27+0300

мошенничество

общество

финансы

самара

мвд

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САМАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов убедили жительницу Самары перевести более 421 миллиона рублей на якобы безопасный счет, три фигуранта дела задержаны и арестованы, четвертый объявлен в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, звонившие мошенники представились перед жительницей Самары как сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Они сообщили женщине о попытках несанкционированно перевести деньги с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Затем злоумышленники убедили жительницу обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на якобы безопасный счет. За несколько дней женщина обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам. "Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили местонахождение и задержали троих жителей разных регионов России… В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу", - написала она в Telegram-канале. Она уточнила, что среди задержанных - ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег он арендовал дом в Самаре. "В ходе командировки в соседний регион оперативниками в жилище фигуранта проведен обыск. Обнаружен телефон, который использовался при совершении хищения, а также денежные средства в размере 600 тысяч рублей и 300 долларов США", - добавила Волк. Следственные действия также прошли в одной из квартир в Солнечногорске Московской области, где проживает второй фигурант. Во время обыска полицейские изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, купил за похищенные деньги. В жилище третьего подозреваемого из Саратова нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, за счет похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск. Волк добавила, что у четвертого фигуранта – ранее судимого за кражу жителя Саратова – изъято 255 тысяч рублей. Сами подозреваемые сообщили, что нашли незаконную подработку через мессенджер. Анонимный работодатель рассказал, что они должны будут забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере продолжается, проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов преступления.

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общество , финансы, самара, мвд